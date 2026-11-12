GSS prim borcu silinecek mi? SON DAKİKA! Genel Sağlık Sigortası borçları için af çıktı mı, kimleri kapsıyor?

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni düzenleme milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi de yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklama yaparken borçlarla birlikte gecikme cezası ve zamlarının da kaldırılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Peki, GSS prim borcu silinecek mi, Genel Sağlık Sigortası borçları için af çıktı mı, düzenleme kimleri kapsıyor? Detaylar...

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyle söz konusu döneme ait prim borçlarının yanı sıra bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının da tamamının kaldırılacağını açıkladı.

Ancak düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. GSS prim borçlarının silinmesi için ilgili hükümlerin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI İÇİN AF ÇIKTI MI?

GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme henüz yasalaşmadı. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde yer alan hükmün kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları silinecek.

Bu nedenle düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması bekleniyor.

GSS BORÇ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. Teklifin yasalaşması halinde bu döneme ait prim borçlarıyla birlikte borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının da tamamının silinmesi öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı verilere göre düzenleme, 2 milyon 199 bin 860 vatandaşı ilgilendiriyor.

SİLİNECEK GSS PRİM BORCU NE KADAR?

Abdullah Güler, düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklamasında silinmesi öngörülen borç miktarını da paylaştı. Buna göre 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları dahil toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık borcun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın söz konusu borçları silinecek.

GSS BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde yer alıyor. Teklifin henüz yasalaşmaması nedeniyle borçların silineceği kesinleşmiş değil.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM'de kabul edilmesi ve yasalaşması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesi öngörülüyor.