Grenwood neden yok, Grenwood oynuyor mu, Grenwood Gornik Zabrze maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, UEFA’ya bildirilmedi mi?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadele öncesinde "Grenwood neden yok, sakat mı, cezalı mı, UEFA'ya bildirilmedi mi?" soruları gündeme geldi. Maç kadrosunda yer almayan futbolcunun sağlık durumu, UEFA listesinde bulunup bulunmadığı ve karşılaşmada neden görev alamadığı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni sezonun ilk resmi sınavına çıkacak sarı-lacivertlilerin karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına ilişkin tüm ayrıntılar.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele 21 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

TV100 HANGİ PLATFORMDA İZLENEBİLİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak TV100'e aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli ekip, Gornik Zabrze karşısında alacağı iyi bir sonuçla rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. İki maç sonunda rakibini elemeyi başaran takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst eleme turuna yükselerek Devler Ligi hedefine bir adım daha yaklaşacak.

GRENWOOD GORNİK ZABRZE MAÇINDA NEDEN YOK?

Grenwood Gornik Zabrze maçında yedekler arasında yer alıyor.