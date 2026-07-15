Greenwood neden milli takımda yok, Greenwood Dünya Kupası İngiltere milli takımına neden çağrılmıyor, Greenwood Jameika’yı mı seçti?

2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasının ardından Mason Greenwood'un İngiltere Milli Takımı'nda yer almaması dikkat çekti. "Greenwood neden İngiltere Milli Takımı'na çağrılmıyor?", "Dünya Kupası kadrosunda neden yok?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, oyuncunun milli takım geleceği, teknik heyetin tercihleri ve uluslararası kariyerine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor.

GREENWOOD NEDEN İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA YOK?

Mason Greenwood'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almaması futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Başarılı futbolcunun kulüp performansına rağmen İngiltere forması giymemesi, "Greenwood neden milli takımda yok?" ve "Neden Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıyor?" sorularını gündeme taşıdı.

Greenwood, uzun süredir İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrolarında yer almıyor. Bu nedenle Dünya Kupası kadrosuna da dahil edilmedi.

Mason Greenwood, geçmişte hakkında yürütülen hukuki süreç ve sonrasında oluşan sportif planlama nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasında tercih edilmedi. Hakkındaki suçlamalar daha sonra düşürülmüş olsa da oyuncu, bu süreçten sonra İngiltere A Milli Takımı'na yeniden davet almadı.

İngiltere Teknik Direktörü de kadro tercihlerinde farklı oyunculara yönelirken, Greenwood Dünya Kupası kadrosunda yer bulamadı.

GREENWOOD MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ Mİ?

İngiltere altyapı ve A Milli Takımı'nda forma giyen Mason Greenwood, daha sonra uluslararası kariyerinde farklı bir yol izledi. FIFA'nın onay vermesinin ardından milli takım tercihini değiştiren Greenwood, Jamaika Milli Takımı adına oynama hakkı kazandı.

Bu nedenle futbolcu artık İngiltere Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer almıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrolarına çağrılması da söz konusu olmuyor.

GREENWOOD'UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mason Greenwood, İngiltere A Milli Takımı formasını kariyerinde yalnızca bir kez giydi. Daha sonra yaşanan gelişmelerin ardından milli takım kariyeri durma noktasına geldi. FIFA'nın milli takım değişikliğini onaylamasıyla birlikte Greenwood'un uluslararası kariyeri Jamaika ile devam edecek.

Bu nedenle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yer almaması, hem milli takım tercihini değiştirmesi hem de İngiltere Futbol Federasyonu'nun uzun süredir oyuncuyu aday kadrolara davet etmemesi nedeniyle gerçekleşti.