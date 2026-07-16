Greenwood imza töreni nerede, ne zaman yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Greenwood transferinde sona yaklaşılırken gözler düzenlenecek imza törenine çevrildi. Futbolseverler, "Greenwood imza töreni ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, kulübün taraftarlara açık bir organizasyon planladığı belirtiliyor. İşte Greenwood'un imza törenine ilişkin merak edilen son detaylar.

GREENWOOD İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza töreninin detaylarını açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük heyecanla beklediği organizasyonda üç yıldız futbolcu, resmi sözleşmeye imza atacak. İşte Greenwood imza töreninin tarihi, saati, yeri ve canlı yayın bilgileri...

GREENWOOD İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için düzenlenecek imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulüp, törenin tüm basın mensuplarına açık olarak yapılacağını duyurdu.

İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

İmza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek. Organizasyonda yeni transferler taraftar ve basının karşısına çıkarak resmi sözleşmelerini imzalayacak.

TÖREN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni saat 15.00'te başlayacak. Organizasyona Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katılacak.

GREENWOOD İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe, imza töreninin basına açık olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Törenin kulübün resmi dijital platformları ile spor kanallarının canlı yayınları üzerinden takip edilmesi beklenirken, yayın yapacak televizyon kanallarıyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ÜÇ YENİ TRANSFER RESMEN TANITILACAK

İmza töreninde Mason Greenwood'un yanı sıra Nathan Aké ve Vedat Muriqi de Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkacak. Düzenlenecek organizasyonla birlikte üç futbolcunun da sarı-lacivertli formayla ilk resmi tanıtımı gerçekleştirilecek.