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Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor mu?
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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mason Greenwood, Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. "Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor mu?" sorusu sarı-lacivertli taraftarların gündemindeki yerini korurken, İngiliz futbolcunun transferine ilişkin peş peşe yeni iddialar ortaya atıldı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öne sürülürken, transfer henüz kulüpler tarafından resmen açıklanmadı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en flaş hedeflerinden biri olarak gösterilen Mason Greenwood için sıcak gelişmeler yaşanıyor. "Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor mu?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler, transferde son durumu yakından takip ediyor. Avrupa basınında sarı-lacivertlilerin transferde önemli aşama kaydettiği iddia edilse de, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz resmi bir imza veya kulüp açıklaması bulunmuyor.

OĞUZ ÇETİN'DEN GREENWOOD YANITI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İngiliz yıldız Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi.

Taraftarların, "Mason Greenwood geliyor mu?" sorusuna Çetin'in verdiği "Geliyor" yanıtı, transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN TEK KELİMELİK CEVAP

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Oğuz Çetin, havalimanında transfer gündemine ilişkin soruları yanıtlarken Mason Greenwood hakkında yalnızca tek kelime kullandı.

Çetin'in "Geliyor" açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar transferin resmiyet kazanmasını beklemeye başladı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI İDDİASI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39,5 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor.

Haberde ayrıca anlaşmada, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde 5 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı öne sürüldü.

İddialara göre İngiliz yıldızın ise sarı-lacivertli kulüpten yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

GREENWOOD GEÇEN SEZON PARLADI

24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla etkileyici bir performans sergiledi. Greenwood, çıktığı 45 resmi maçta 26 gol atıp 11 asist yaparak Avrupa'nın en dikkat çeken futbolcuları arasında yer aldı.

Gösterdiği performans, birçok kulübün oyuncuyla ilgilenmesine neden olurken Fenerbahçe de transfer yarışında öne çıkan ekiplerden biri oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oğuz Çetin'in "Geliyor" açıklaması transfer heyecanını artırsa da, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili kulüp tarafından henüz resmi imza veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Transfer sürecine ilişkin resmi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Fenerbahçeli taraftarlar yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine ilişkin yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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