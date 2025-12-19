Green Card çekilişi iptal mi edildi? Green Card çekilişi neden iptal edildi? Askıya mı alındı, süresiz mi iptal edildi?

ABD'de uzun yıllardır göçmenlerin en çok tercih ettiği yollardan biri olan Green Card çekilişi, bir süredir merak konusu olan bir gelişmeyle gündemde. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in açıkladığı bilgilere göre, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ABD'de kalıcı oturma ve çalışma hakkı kazandığı Çeşitlilik Vizesi (Diversity Visa) programında değişikliğe gidildi. Peki, Green Card çekilişi iptal mi edildi? Green Card çekilişi neden iptal edildi? ABD 'Green Card' çekilişi askıya mı alındı, süresiz mi iptal edildi?

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uzun yıllardır göçmenlerin hayalini süsleyen Green Card çekilişinin (Çeşitlilik Vizesi Programı) süresiz olarak iptal edildiğini açıkladı. Her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ABD'de kalıcı oturma ve çalışma hakkı kazandığı bu program, artık son bulmuş durumda.

Noem'in açıklaması, yalnızca ABD'de yaşayan yabancılar için değil, aynı zamanda programı yakından takip eden uluslararası topluluklar için de sürpriz niteliğinde oldu. Bakan, kararın arkasında yatan gerekçeleri ayrıntılı şekilde paylaştı ve özellikle güvenlik endişelerinin ön planda olduğunu vurguladı.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kristi Noem'in açıklamasına göre Green Card çekilişinin iptal edilmesinin temel nedeni, programa katılarak ABD'ye giriş yapan bazı kişilerin ülkede güvenlik sorunlarına yol açmış olmasıdır. Noem, açıklamasında iki önemli olaya dikkat çekti:

Brown Üniversitesi Saldırısı: Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında Çeşitlilik Vizesi (DV1) programı aracılığıyla ABD'ye giriş yapmış ve daha sonra Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirmiştir. Noem, bu kişinin ABD'ye girişine asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

New York IŞİD Teröristi Örneği: Başkan Trump döneminde, DV1 programı kapsamında ABD'ye giriş yapan bir IŞİD mensubunun New York'ta sekiz kişinin ölümüne yol açan kamyon saldırısı düzenlediği hatırlatıldı. Bu olaylar, programın güvenlik açıklarını ortaya koydu.

Noem, tüm bu gelişmeler ışığında Başkan Trump'ın talimatı üzerine Diversity Program adıyla bilinen Green Card çekilişinin iptal edildiğini açıkladı. Bakan, "Bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD 'GREEN CARD' ÇEKİLİŞİ ASKIYA MI ALINDI, SÜRESİZ Mİ İPTAL EDİLDİ?

Çeşitlilik Vizesi programı, geçmişte bazı dönemlerde geçici olarak askıya alınmış olsa da, bu kez durum farklıdır. Kristi Noem'in açıklamalarına göre program artık geçici değil, süresiz olarak iptal edilmiştir.