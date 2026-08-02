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Göztepe Bodrumspor maçı hangi kanalda, Göztepe Bodrumspor nereden CANLI izlenir?

Göztepe Bodrumspor maçı hangi kanalda, Göztepe Bodrumspor nereden CANLI izlenir?
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Göztepe ile Bodrumspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. "Göztepe Bodrumspor maçı hangi kanalda?", "Göztepe Bodrumspor nereden canlı izlenir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, mücadelenin yayıncı kuruluşu, maç saati ve canlı izleme detayları merak konusu oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile Bodrumspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise "Göztepe Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Göztepe Bodrumspor canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Göztepe - Bodrumspor maçının yayın durumu, başlama saati ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar.

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Bodrumspor arasındaki hazırlık maçı için resmi bir canlı yayın bulunmuyor. Mücadele, Yayın Yok bilgisiyle duyuruldu. Bu nedenle karşılaşma televizyon veya dijital platformlardan canlı olarak ekranlara gelmeyecek.

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe - Bodrumspor hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Teknik heyetlerin yeni transferleri ve farklı oyun planlarını denemesi beklenen mücadele, sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İki takım da yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde eksiklerini görmek ve kadro uyumunu artırmak amacıyla sahaya çıkacak.

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ile Bodrumspor arasındaki hazırlık maçı, İzmir'de bulunan İzmir Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma için herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platform yayını bulunmuyor. Bu nedenle frekans ve platform bilgisi de paylaşılmadı. Mücadeleyi canlı olarak ekranlardan takip etmek mümkün olmayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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