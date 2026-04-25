Göztepe Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Göztepe Antalyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’de heyecanın dozu her geçen hafta artarken, 31. hafta mücadelesinde gözler İzmir’e çevrildi. Göztepe ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın tüm detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Göztepe Antalyaspor canlı nereden izlenir? Göztepe Antalyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Göztepe Antalyaspor canlı izle! Detaylar...

Süper Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken futbolseverlerin gözü İzmir’de oynanacak önemli karşılaşmaya çevrildi. Göztepe ile Antalya spor arasındaki mücadele, haftanın dikkat çeken randevularından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ise maçın saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stadyum gibi detayları yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Göztepe Antalya spor canlı nereden izlenir? Göztepe Antalya spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

GÖZTEPE ANTALYASPOR CANLI İZLE

Futbolseverler, bu kritik Süper Lig mücadelesini canlı takip edebilmek için yayıncı platformu araştırıyor. Göztepe ile Antalya spor arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’nin resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

GÖZTEPE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 31. hafta programında yer alan bu önemli karşılaşmanın yayıncı kanalı netlik kazandı. Göztepe - Antalya spor mücadelesi, spor yayıncılığının önde gelen kanallarından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın tarihi ve başlama saati de netleşmiş durumda. Göztepe ile Antalyaspor arasındaki mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

GÖZTEPE ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Bu önemli Süper Lig karşılaşmasına İzmir ev sahipliği yapacak. Mücadele, Göztepe’nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com
