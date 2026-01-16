Görkem Duman ile Sevcan Orhan sevgili mi? Sevcan Orhan açıkladı!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ünlü türkücü Sevcan Orhan, son günlerde tatil görüntüleriyle gündeme geldi. Maaşlarını alamadıkları için eylem kararı alan işçilerin haberlerinin öne çıktığı bir dönemde, Phuket tatiline çıkan ikili, sosyal medyada ve magazin gündeminde tartışma konusu oldu. Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile aşk yaşadığını doğrulayarak ilişkilerini kamuoyuna açıkladı.

GÖRKEM DUMAN İLE SEVCAN ORHAN SEVGİLİ Mİ?

Sevcan Orhan, "Evet" yanıtıyla Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birliktelik yaşadığını doğruladı. Ünlü türkücü, ilişkilerinin sorunsuz ilerlediğini ve kendisinin mutlu olduğunu belirtti. Orhan, "Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" sözleriyle aşkını ifade etti.

Bu açıklama, özellikle tatil görüntülerinin, belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle tartışmaları daha da artırdı.

SEVCAN ORHAN VE GÖRKEM DUMAN, PHUKET TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İkili, Tayland'ın popüler tatil destinasyonu Phuket'te birlikte tatil yaparken fotoğraflandı. Tatildeki anlar sosyal medyada paylaşıldı ve pek çok kişi tarafından eleştirildi. Tatilin, belediye çalışanlarının maaş krizi yaşadığı bir dönemde yapılması, hem siyasi hem de sosyal tartışmaları beraberinde getirdi.

TATİL MASRAFLARI SEVCAN ORHAN VE GÖRKEM DUMAN TARAFINDAN PAYLAŞILARAK KARŞILANDI

Sevcan Orhan, tatilin masraflarıyla ilgili eleştiriler üzerine açıklamada bulundu. Orhan, harcamaların paylaşılarak karşılandığını ve tek taraflı bir ödeme olmadığını belirtti. "Zamanlama talihsiz" diyerek tatilin yanlış anlaşılmalara yol açtığını ifade eden Orhan, "Haram yemek ve haramzede… öyle bir şey kursağımızdan geçmez" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

BUCA BELEDİYESİ'NDE İŞÇİ KRİZİYLE EŞ ZAMANLI TATİL TARTIŞMASI

Buca Belediyesi'nde temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı almıştı. Bu süreçte Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Sevcan Orhan ile birlikte Phuket'te tatil yapması, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Orhan, tatilin siyasi tartışmalara çekilmesini istemediğini belirterek, belediye tarafıyla ilgili yorum yapmayacağını vurguladı: "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor."