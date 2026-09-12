Gönül Dağı Zehra kim, kaç yaşında, Gönül Dağı Zehra gerçekte kim, dizide kimin yerine oynuyor, Esila Umut kimdir?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekranlara gelirken kadroya dahil olan Zehra karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Gönül Dağı Zehra kim, kaç yaşında ve Gönül Dağı Zehra gerçekte kim? sorularına yanıt ararken, karakterin dizide kimin yerine geldiği de merak ediliyor. Öte yandan oyuncu kadrosunda yer alan Yağız Kılınç kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? soruları da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

ESİLA UMUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkarken kadrosuna dahil olan yeni isimler de merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonunda Zehra karakterine hayat verecek olan Esila Umut, oyunculuk kariyeri ve özel hayatına ilişkin bilgilerle araştırılmaya başlandı. Peki, Esila Umut kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Gönül Dağı'nın yeni oyuncusu Esila Umut hakkında merak edilenler...

ESİLA UMUT KİMDİR?

Esila Umut, 2001 yılında Antalya'da dünyaya gelen genç oyunculardan biridir. Aslen İzmirli olduğu belirtilen oyuncu, kariyerine küçük yaşlarda adım atmıştır. Televizyon dünyasındaki ilk deneyimlerinden birini 2015 yılında yayınlanan Sevdam Alabora dizisiyle yaşayan Esila Umut, ilerleyen yıllarda farklı televizyon ve sinema projelerinde rol almıştır.

Genç oyuncu, başarılı performanslarıyla dikkat çekerek kariyerini farklı yapımlarla sürdürmüştür. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema ve dijital projelerde de yer alan Umut, özellikle tarihi ve dram türündeki yapımlardaki performanslarıyla adından söz ettirmiştir.

ESİLA UMUT KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Esila Umut, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun yıllara dayanan bir oyunculuk deneyimine sahip olan Umut, yeni projelerle kariyerini geliştirmeye devam etmektedir.

ESİLA UMUT NERELİ?

Esila Umut'un 2001 yılında Antalya'da doğduğu, ailesinin ise aslen İzmirli olduğu belirtilmektedir. Oyunc