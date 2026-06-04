Gönül Dağı günü mü değişti, Gönül Dağı hangi gün?

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı ile ilgili yayın günü soruları gündemde yer alıyor. "Gönül Dağı günü mü değişti?" ve "Gönül Dağı hangi gün?" soruları özellikle dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Gönül Dağı'nın yayın günü ve yeni sezon takvimine ilişkin merak edilen detaylar.

GÖNÜL DAĞI'NIN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Gönül Dağı'nın yayın gününde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizi, yeni bölümleriyle yine cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek.

BUGÜN TEKRAR BÖLÜMÜ EKRANA GELECEK

Dizinin izleyicileri tarafından merak edilen bir diğer konu ise bugün yayınlanacak bölüm oldu. Yayın akışına göre bugün Gönül Dağı'nın tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Bu nedenle dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, tekrar yayınıyla geçmiş bölümlerde yaşanan gelişmeleri yeniden izleme fırsatı bulacak.

YENİ BÖLÜM CUMARTESİ YAYINLANACAK

Gönül Dağı'nın yeni bölümü ise her zamanki yayın gününde izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'in sevilen yapımı, yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve dizinin hikayesinde meydana gelecek yeni olaylar şimdiden seyirciler tarafından merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları, İcat Akademisi’nin kapanması nedeniyle Leyla’yı haksız yere suçladıklarını fark edip büyük bir pişmanlık duyar. Bunun üzerine akademinin kapanışının ardındaki gerçekleri araştırmaya koyulurlar. Peki, akademiyi yeniden faaliyete geçirmeleri mümkün olacak mıdır? Selma ve Cemile ise akademi yeniden açılsa bile öğrenci bulmakta zorlanabileceklerini dile getirir. Taner, Gelincik’in önerisinden yola çıkarak bir icat yarışması düzenleme kararı alır. Yarışmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusudur.

Bu sırada Leyla, mahalleden taşınma kararı alır ve Rıfat, ona karşı kendini suçlu hisseder. Leyla, Rıfat’ı affedecek midir? Öte yandan Esra, Çetin’in kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını fark eder. Çetin, duygularını bastırarak uzak durmaya çalışırken Esra, bu değişimin sebebini çözmeye çalışır. Taylan’ın boşanma davası da gündemdedir ve süreçte yaşanacak gelişmeler dikkatle izlenmektedir. Bozkırın sarı tarlalarında geçen Anadolu masalı, efsanelerle yoğrulmuş unutulmaz hikâyesiyle devam ediyor.

GÖNÜL DAĞI İZLEYİCİLERİ MERAKLA BEKLİYOR

Yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı, hem hikayesi hem de karakterleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin yayın gününde değişiklik olmaması, cumartesi akşamlarını Gönül Dağı ile geçirmeyi alışkanlık haline getiren izleyiciler için rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni bölüm için geri sayım sürerken gözler TRT 1'in cumartesi akşamı yayın akışına çevrildi.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.