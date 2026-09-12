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Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 221. bölüm nereden izlenir?

Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 221. bölüm nereden izlenir?
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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Merakla beklenen yapımı canlı takip etmek isteyen izleyiciler ise “Gönül Dağı canlı izle” şeklinde aramalar yapmaya başladı. Diziyi anbean takip etmek isteyenler, Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 221. bölüm nereden izlenir, sorusuna yanıt arıyor.

Gözde oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, bu akşam TRT 1’de yayınlanan yepyeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Bölümün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 221. bölüm nereden izlenir, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Gedelli’de yıllar geçmiştir. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışır. Taner, saatçi dükkânında çalışmaya başlamıştır. Taner, Ali’nin ziyaretiyle mutlu olur. Ali’den sakladığı gerçeği söyleyebilecek midir?

Ali, Gedelli’ye döndüğünde her şey bıraktığından farklıdır. Ali, TVR’yi nasıl bulacaktır?

Cemile, Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışır. Yusuf, araba yarışı yapmaktadır. Cemile, oğlunu vazgeçirebilecek midir?

Ramazan Mete, Selin’i etkilemek için düğünde şov yapar. Düğün nasıl gerçekleşecektir?

Amcaoğulları Ali, Ramazan Mete ve Yusuf, babalarının mirasını nasıl devam ettirecektir?

GÖNÜL DAĞI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımı, TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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