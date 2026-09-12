Gönül Dağı 222. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizide gelecek bölümde yaşanacak gelişmeler merak uyandırırken, fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılmaya başlandı. Peki Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, fragman hangi kanalda izlenebilir?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Gedelli’de yıllar geçmiştir. Kaya ailesi, yaşanan trajedinin ardından bir arada kalmaya çalışır. Taner, saatçi dükkânında çalışmaya başlamıştır. Taner, Ali’nin ziyaretiyle mutlu olur. Ali’den sakladığı gerçeği söyleyebilecek midir?

Ali, Gedelli’ye döndüğünde her şey bıraktığından farklıdır. Ali, TVR’yi nasıl bulacaktır?

Cemile, Veysel’in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalışır. Yusuf, araba yarışı yapmaktadır. Cemile, oğlunu vazgeçirebilecek midir?

Ramazan Mete, Selin’i etkilemek için düğünde şov yapar. Düğün nasıl gerçekleşecektir?

Amcaoğulları Ali, Ramazan Mete ve Yusuf, babalarının mirasını nasıl devam ettirecektir?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı’nın 222. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmış değil.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı, bozkırın ortasında yaşayan üç kuzenin küçük bir kasabada büyük hedeflere doğru yol alışını anlatıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan tüm zorluklara rağmen icatlarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırken, aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir hayat mücadelesi veriyor.