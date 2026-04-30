Golazo Cup şampiyonu kim oldu, Golazo 3 şampiyonu hangi takım?

Eski yıldız futbolcuların ve dijital dünyanın sevilen yüzlerinin yeşil sahada kozlarını paylaştığı dev organizasyonda, "Golazo Cup şampiyonu kim oldu?" başlığı spor ve magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşen turnuvanın finalinde karşı karşıya gelen Fenomeno Armada ve Likapa FC, izleyicilere unutulmaz bir futbol şöleni yaşattı. Atiba Hutchinson'dan Ryan Babel'e kadar pek çok ikonik ismin yer aldığı bu prestijli turnuvada, kupayı müzesine götüren takımın performansı sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. İşte Golazo Cup 2. edisyonunun şampiyonu ve turnuvanın öne çıkan anları...

GOLAZO CUP ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

Futbolseverlerin merakla beklediği Golazo Cup şampiyonu henüz açıklanmadı. Turnuvanın final aşamasına kadar gelen takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, kupayı kimin kaldıracağı yapılacak olan büyük final müsabakasının ardından netlik kazanacak. Sosyal medya platformlarında şampiyonluk üzerine pek çok tahmin yürütülse de, organizasyonun resmi sonuçları final düdüğünün ardından duyurulacak.

GOLAZO 3 FİNALİ: WOLVES VS LİKAPA

Turnuvanın en dikkat çekici ve merakla beklenen mücadelesi olan GOLAZO 3 FİNALİ için takımlar belli oldu. Finalde karşı karşıya gelecek olan Wolves ve Likapa, şampiyonluk kupasını müzelerine götürmek için sahaya çıkacak. İki takımın da turnuva boyunca sergilediği üstün performans, finalin oldukça çekişmeli ve yüksek tempoda geçeceğinin sinyallerini veriyor. Wolves ekibinin defansif direnci ile Likapa’nın hücum gücünün çarpışacağı bu maç, turnuvanın en çok izlenen anı olmaya aday.

ŞAMPİYONLUK KUPASI KİME GİDECEK?

Finalistlerin belirlenmesiyle birlikte spor dünyasında "Kupa kimin olacak?" tartışmaları başladı. Wolves, turnuva genelinde gösterdiği disiplinli oyun yapısıyla favoriler arasında gösterilirken; Likapa ekibi, yaratıcı oyun tarzı ve yıldız isimlerinin bireysel yetenekleriyle şampiyonluğun en güçlü ortaklarından biri olduğunu kanıtladı. Kazanan takım, sadece kupanın sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda Golazo Cup tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

FİNAL MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN?

Büyük final heyecanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir atmosferde yaşanacak. İstanbul'un ikonik mekanlarından biri olan Volkswagen Arena, Wolves ve Likapa arasındaki bu tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Canlı yayınlar ve yerinde takip eden binlerce seyirci eşliğinde gerçekleştirilecek olan finalin ardından, şampiyonluk töreni ile kupa sahibini bulacak.

TURNUVANIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ VE EFSANELER

Golazo Cup sadece bir şampiyonu belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda eski profesyonel futbolcular ile popüler fenomenlerin uyumunu da gözler önüne seriyor. Wolves ve Likapa kadrolarında yer alan tecrübeli isimler, genç yeteneklere rehberlik ederken izleyicilere de nostaljik anlar yaşatıyor. Şampiyonun açıklanmasının ardından turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ve "Gol Kralı" gibi bireysel ödüllerin de sahiplerini bulması bekleniyor.