Gol Kralı nerede çekildi, Gol Kralı filmi ne zaman çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gol Kralı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gol Kralı filmini izleyecek olanların merak ettiği Gol Kralı konusu nedir, Gol Kralı oyuncuları kimler ve Gol Kralı özeti gibi konuları inceliyoruz.

GOL KRALI FİLMİNİN HİKAYESİ NE ANLATIYOR?

Filmin ana karakteri Sait Sarıoğlu, hayatının aşkını sokakta rastlantı eseri tanır. Aşkı, futbol tutkusuyla bilinen Sevim Ferferik'tir. Sait'in Sevim'e olan ilgisi ilk görüşte başlar. Sevim'in ailesi de, kızları için hem zengin hem de eğlenceli bir damat adayı buldukları için son derece mutludur. Ancak bu güzel başlayan hikâye, bir futbol topu ile bambaşka bir yöne evrilir.

Sait, Sevim'in futbola olan ilgisini fark edince onun kalbini kazanmak için futbolla ilgilenmeye başlar. Başarılı bir futbolcu olarak Sevim'in ilgisini çekmek ister. Ancak Sevim'in bu çabaları hafife alarak dalga geçmesi, Sait'i daha da hırslandırır. Gözlerindeki ileri derecedeki görme bozukluğuna rağmen futbola adım atar ve sonunda Gol Kralı unvanını elde eder.

GOL KRALI OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin başarılı yapısı, usta oyuncuların etkileyici performanslarıyla daha da güç kazanıyor. İşte filmin başlıca oyuncuları:

Kemal Sunal

Suna Yıldızoğlu

Suzan Avcı

Gülnur Akay

Reha Yurdakul

Hüseyin Kutman

GOL KRALI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında çekilmiştir. Çekimlerin büyük bölümü, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir. Filmde, dönemin futbol sahaları, mahalle dokusu ve İstanbul'un doğal güzellikleri sıkça yer bulur. Bu da filmi sadece komedi açısından değil, aynı zamanda nostaljik bir İstanbul panoraması sunması bakımından da özel kılar.