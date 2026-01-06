Gol Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gol Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede yakaladığı başarının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Gol Kralı, akıcı anlatımıyla dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin sıkça araştırdığı konusu, oyuncuları ve genel özeti gibi başlıklara bu içerikte yakından bakıyoruz.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gol Kralı filminin merkezinde, saf ve iyi niyetli bir adam olan Sait Sarıoğlu yer alır. Sait, bir gün tesadüfen tanıştığı Sevim Ferferik'e âşık olur. Sevim, futbola olan ilgisiyle tanınan, enerjik ve iddialı bir genç kadındır. Sevim'in ailesi ise Sait'i, maddi durumu ve neşeli yapısı nedeniyle kızları için uygun bir damat adayı olarak görür.

Sait, Sevim'in futbola olan tutkusunu fark edince onun ilgisini kazanabilmek için futbol dünyasına adım atmaya karar verir. Sevim'in başta bu çabaları ciddiye almaması ve alaycı tavırları, Sait'in azmini daha da artırır. İleri derecede görme problemi olmasına rağmen futbol oynamakta ısrar eden Sait, beklenmedik bir başarı yakalar ve zamanla "Gol Kralı" olarak anılmaya başlar.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gol Kralı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeker. Filmde rol alan başlıca oyuncular şunlardır:

• Kemal Sunal

• Suna Yıldızoğlu

• Suzan Avcı

• Gülnur Akay

• Reha Yurdakul

• Hüseyin Kutman

Başrollerde yer alan Kemal Sunal, karaktere kattığı mizah ve samimiyetle filmin akılda kalıcılığını artırır.

GOL KRALI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı filmi 1980 yılında çekilmiştir. Yapımın çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Filmde dönemin mahalle yaşamı, futbol sahaları ve şehir atmosferi sıkça yer alır. Bu yönüyle Gol Kralı, sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda eski İstanbul'u yansıtan nostaljik bir yapım olarak da öne çıkar.