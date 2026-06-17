Gökhan Pehlivan kimdir? Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan kaç yaşında, nereli, evli mi?

İzmir’de Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet iddiaları kapsamındaki operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonda, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Gökhan Pehlivan kimdir? Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÖKHAN PEHLİVAN KİMDİR?

Gökhan Pehlivan, 10 Eylül 1988 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğup büyüdüğü Seferihisar’da tamamladı.

Üniversite eğitimine Celal Bayar Üniversitesi’nde devam eden Pehlivan, 2011 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’nden mezun oldu. Akademik eğitimini sürdürerek 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni tamamladı.

Eğitim hayatının ardından hem siyasi hem de kamu yönetimi alanında çeşitli görevlerde bulunan Pehlivan, özellikle yerel yönetimler alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

GÖKHAN PEHLİVAN KAÇ YAŞINDA?

10 Eylül 1988 doğumlu olan Gökhan Pehlivan, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

GÖKHAN PEHLİVAN NERELİ?

Gökhan Pehlivan, İzmir’in Seferihisar ilçesinde doğmuştur.

GÖKHAN PEHLİVAN EVLİ Mİ?

Gökhan Pehlivan evlidir. Paylaşılan özgeçmiş bilgilerine göre Pehlivan, evli ve iki çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ VE BELEDİYECİLİK GÖREVLERİ

Gökhan Pehlivan’ın siyasi kariyeri Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde şekillendi.

2013-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Yerel yönetim kariyerinde ise 2014 yılından itibaren Seferihisar Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Belediye bünyesinde;

7 yıl ekonomist,

2 yıl özel kalem,

1 yıl belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Seferihisar Belediye Meclis Üyesi seçilen Pehlivan, aynı yıl itibarıyla;

Seferihisar Belediye Meclisi 1. Başkanvekili,

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü,

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmeye başladı.

GÖKHAN PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yürütülen operasyon çerçevesinde, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği açıklanırken, yetkili makamlar tarafından yürütülen adli süreç devam ediyor.