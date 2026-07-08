Gizli Görev (Hit Man) filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gizli Görev filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gizli Görev filmini izleyecek olanların merak ettiği Gizli Görev konusu nedir, Gizli Görev oyuncuları kimler ve Gizli Görev özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİZLİ GÖREV (HIT MAN) FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gizli Görev (Hit Man), televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda yeniden ilgi görmesinin ardından sinemaseverlerin gündemine geldi. Romantik komedi, suç ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren yapım hakkında "Gizli Görev filmi nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

GİZLİ GÖREV (HIT MAN) FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gizli Görev (Hit Man) filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde gerçekleştirildi. Filmde şehrin farklı mahalleleri, restoranları, tramvay hattı ve üniversite kampüsü gibi birçok gerçek mekân kullanıldı. Çekimlerin New Orleans'ta yapılması, filme kendine özgü atmosferini kazandıran önemli unsurlardan biri oldu.

GİZLİ GÖREV (HIT MAN) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 4 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Richard Linklater'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, ilk gösterimini 2023 yılında Venedik Film Festivali'nde yaptı. Ardından 2024 yılında sınırlı sinema gösteriminin ardından dijital platformda izleyiciyle buluştu.

GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Glen Powell

• Adria Arjona

• Austin Amelio

• Retta

• Sanjay Rao

• Molly Bernard

• Evan Holtzman

• Mike Markoff

Başrolde yer alan Glen Powell, polis için çalışan sahte bir tetikçiyi canlandırırken, Adria Arjona ise Madison karakteriyle hikâyenin merkezinde yer alıyor.

GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizli Görev (Hit Man), gündüzleri üniversitede ders veren, boş zamanlarında ise polis teşkilatı adına sahte tetikçi rolüne bürünen Gary Johnson'ın sıra dışı hikâyesini anlatıyor.

Görevi, cinayet planlayan kişileri suçüstü yakalamak olan Gary, yardım isteyen Madison adlı bir kadınla tanışınca işler beklenmedik bir hâl alır. Kimliğini gizleyerek sürdürdüğü operasyon, zamanla aşk, aldatma ve tehlikeli kararlarla iç içe geçen karmaşık bir maceraya dönüşür. Film, gerçek bir olaydan ilham alan hikâyesini mizah, gerilim ve romantizm unsurlarıyla harmanlıyor.

GERÇEK BİR HİKÂYEDEN UYARLANDI

Gizli Görev'in senaryosu, gazeteci Skip Hollandsworth'un yayımladığı gerçek bir olaydan esinlenen makalesine dayanıyor. Film, gerçek hayatta polis adına sahte tetikçi olarak çalışan Gary Johnson'ın öyküsünü kurgu unsurlarıyla zenginleştirerek beyaz perdeye taşıyor. Bu yönüyle yapım, suç, komedi ve romantik türlerini bir araya getiren farklı anlatımıyla dikkat çekiyor.