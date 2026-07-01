Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden şekillenen Ankara İl Yönetimi listesinde yer alan isimlerden biri de kamuoyunda "Gizem Lara" lakabıyla bilinen Gizem Altunsoy oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından belirlenen 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde Altunsoy'un bulunması, ismi daha önce sosyal medyada gündeme gelen tartışmalar nedeniyle yeniden dikkat çekti. Peki, Gizem Altunsoy kimdir? Gizem Lara lakaplı Gizem Altunsoy kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CHP'NİN ANKARA İL YÖNETİMİ LİSTESİNDE YER ALDI

CHP MYK tarafından yeniden belirlenen 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde Gizem Altunsoy'un da yer aldığı açıklandı. Altunsoy'un yeni yönetimde görevlendirilmesi, geçmişte adının sosyal medyada gündeme gelen tartışmalarla anılması nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti.

Gündeme gelmesinin temel nedeni, CHP'nin yeni Ankara İl Yönetimi kadrosunda görev almasıdır. Bunun dışında kamuoyuna açıklanmış resmi biyografik bilgiler sınırlı düzeydedir.

GİZEM LARA LAKAPLI GİZEM ALTUNSOY KİMDİR?

Gizem Altunsoy, kamuoyunda "Gizem Lara" lakabıyla tanınan bir isimdir.

Son dönemde CHP MYK tarafından yeniden oluşturulan 35 kişilik Ankara İl Yönetimi listesinde yer almasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Daha önce ise Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkında sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili kamuoyundaki tartışmalarda ismi geçmişti.

Bunun dışında Gizem Altunsoy'un eğitim hayatı, mesleki geçmişi, kariyeri veya özel yaşamına ilişkin kamuoyuna açık, doğrulanmış ve resmi kaynaklarla desteklenen ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır.

GİZEM ALTUNSOY KAÇ YAŞINDA?

Gizem Altunsoy'un yaşına ilişkin kamuoyuna açıklanmış ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

GİZEM ALTUNSOY NERELİ?

Gizem Altunsoy'un memleketine ilişkin de kamuoyuna açık ve doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.