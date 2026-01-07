Giresun Valisi kim oldu? Yeni Giresun Valisi Mustafa Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Giresun iline yeni vali atandı. Yeni Giresun Valisi Mustafa Koç ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Giresun Valisi Mustafa Koç nereli, kaç yaşında? Giresun Valisi kim oldu?

GİRESUN VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana- İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyü'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı- Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı-Eleşkirt Kaymakamlığı, Kütahya-Hisarcık Kaymakamlığı, Konya-Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye-Düziçi Kaymakamlığı, Bursa-Gürsu Kaymakamlığı ve İstanbul-Kağıthane Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2022- 2023 yılları arasında Niğde Valisi olarak görev yapmakta iken, 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı KararnamesiyleAğrı Valisi olarak atanan Valimiz Sayın Mustafa KOÇ, 18.08.2023 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.