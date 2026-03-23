Giresun-İstanbul otobüsünde yaşanan taciz olayı nedir? SON DAKİKA! Samsun otogardan binen adam kadını taciz mi etti, görüntüler yayınlandı mı?

Giresun-İstanbul otobüsünde yaşanan taciz olayı nedir? SON DAKİKA! Samsun otogardan binen adam kadını taciz mi etti, görüntüler yayınlandı mı?
Giresun'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Samsun Otogarı'ndan binen bir yolcunun yanındaki kadına yönelik iddia edilen davranışları, internete düşen videolarla gündeme geldi. Peki, Giresun-İstanbul otobüsünde yaşanan taciz olayı nedir? Samsun otogardan binen adam kadını taciz mi etti, görüntüler yayınlandı mı?

Giresun- İstanbul seferini yapan bir otobüste yaşanan olay, sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Samsun Otogarı'ndan binen bir yolcunun yanındaki kadına yönelik şüpheli hareketleri, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GİRESUN-İSTANBUL OTOBÜSÜNDE YAŞANAN TACİZ OLAYI NEDİR?

Giresun'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde, Samsun Otogarı'ndan binen bir erkek yolcunun yanındaki kadını yolculuk boyunca taciz ettiği iddia edildi. Kadın yolcu, durumu fark ederek cep telefonuyla gizlice kayıt aldı. Görüntülerde, erkeğin kadına fiziksel olarak yaklaşmaya çalıştığı ve rahatsız edici davranışlar sergilediği görüldü.

Giresun-İstanbul otobüsünde yaşanan taciz olayı nedir? SON DAKİKA! Samsun otogardan binen adam kadını taciz mi etti, görüntüler yayınlandı mı?

SAMSUN OTOGARI'NDAN BİNEN ADA M KADINI TACİZ Mİ ETTİ?

Evet, iddialara ve kadının çektiği gizli kayıtlara göre, Samsun Otogarı'ndan binen erkek yolcu kadını taciz etti. Kayıtlarda erkeğin kadına doğru vücudunu ve kolunu yönelttiği anlar dikkat çekiyor.

ADAMI OTOBÜSTEN ATTILAR MI?

Evet, yolcuların durumu fark etmesinin ardından, şüpheli Düzce'de otobüsten indirildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI MI?

Evet, kadın yolcunun cep telefonuyla gizlice kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki topladı. Kullanıcılar, yetkililerden şüphelinin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Sahra Arslan
Haberler.com
