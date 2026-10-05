Gianluca Mancini babası kimdir, babası Roberto Mancini mi?

İtalya Milli Takımı'nda hem kulübede hem de sahada "Mancini" isminin yer alması, futbolseverlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Roma'nın deneyimli stoperi Gianluca Mancini'nin aile geçmişi araştırılırken "Gianluca Mancini kimdir, babası kim, Roberto Mancini ile akrabalığı var mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Gianluca Mancini'nin hayatı, kariyeri ve ailesine dair ayrıntılar haberimizde.

GIANLUCA MANCINI'NİN BABASI ROBERTO MANCINI Mİ?

İtalya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşı karşıya geldiği maçlar, futbolseverlerin dikkatini ilginç bir detaya çekti. İtalya'nın teknik direktörlüğünü Roberto Mancini yürütürken, ülkenin savunmasında da yıllardır Gianluca Mancini adlı bir oyuncu yer alıyor. Aynı soyadını taşıyan iki ismin baba-oğul olup olmadığı sıkça merak edilse de yanıt net: Gianluca Mancini, Roberto Mancini'nin oğlu değil. İki isim arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor, yalnızca aynı soyadını paylaşıyorlar.

GIANLUCA MANCINI'NİN BABASI KİM?

Gianluca Mancini'nin ailesi, Toskana bölgesinde Floransa ile Pisa arasında yer alan küçük Montopoli kasabasında yaşıyor. Mancini ailesi, bölgede elma yetiştiriciliği yapan bir aile işletmesiyle tanınıyor. Futbolcunun babasının adı kamuoyunda bilinmiyor. Gianluca Mancini, ailesine dair ayrıntıları ve özel hayatını büyük ölçüde medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

BABASININ YÖNLENDİRMESİYLE FUTBOLA BAŞLADI

Gianluca Mancini'nin futbol hikayesi, babasıyla birlikte gittiği bir köy panayırında başladı. 2003 yılında henüz 7 yaşındayken yeteneği, yerel kulüp Valdarno Calcio'nun antrenörünün dikkatini çekti. Antrenör, Mancini'nin babasına oğlunun neden düzenli olarak futbol oynamadığını sordu ve bu karşılaşma, genç oyuncunun profesyonel kariyere uzanan yolculuğunun ilk adımı oldu.

ROBERTO MANCINI'NİN ÇOCUKLARI KİMLER?

İtalya'yı 2021'de Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Roberto Mancini'nin üç çocuğu bulunuyor: Filippo, Andrea ve Camilla. Filippo ve Andrea Mancini, altyapı döneminde babalarının çalıştırdığı Inter ve Manchester City gibi kulüplerde forma giydi, ancak profesyonel düzeyde babalarının izinden gidemedi. Camilla Mancini ise futbolla aktif olarak ilgilenmiyor.

GIANLUCA MANCİNİ KİMDİR?

Gianluca Mancini, 17 Nisan 1996'da İtalya'nın Pontedera kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunu yakınlardaki Montopoli'de geçiren futbolcu, bugün 30 yaşında. 1,90 metreyi aşan boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Mancini, İtalyan futbolunun tanınan savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

GIANLUCA MANCINI'NİN MEVKİSİ NE?

Gianluca Mancini'nin asıl mevkisi stoper. Hava toplarındaki başarısı, hızı ve tekniğiyle öne çıkan oyuncu, gerektiğinde sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Altyapı yıllarında orta saha oyuncusu olarak başlayan Mancini, gelişim sürecinde savunmaya kaydırıldı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen gol yollarında da etkili olan Mancini, futbol idolü olarak Marco Materazzi'yi gösteriyor.

KARİYERİ FIORENTINA'DA BAŞLADI

Yeteneği kısa sürede fark edilen Mancini, Fiorentina'nın altyapısına katıldı ve Primavera takımına kadar yükseldi. 2015'te Perugia'ya kiralanan genç futbolcu, Serie B'de profesyonel kariyerine adım attı. Perugia'nın ardından 2017'de Atalanta'ya transfer olan Mancini, Bergamo ekibinde özellikle 2018-2019 sezonunda attığı gollerle dikkat çekti. 17 Temmuz 2019'da ise Roma'ya transfer oldu ve başkent ekibinin savunmasında uzun yıllar boyunca kilit rol üstlendi.

İLK MİLLİ DAVETİ ROBERTO MANCINI'DEN GELDİ

İki Mancini'nin yollarının kesiştiği nokta milli takım oldu. İtalya U21 Milli Takımı'nda uzun süre forma giyen Gianluca Mancini, A Milli Takım'a ilk kez Mart 2019'da teknik direktör Roberto Mancini tarafından çağrıldı. Aynı soyadını taşıyan teknik adam ile oyuncunun milli takımda bir araya gelmesi, o dönemde de akrabalık iddialarını gündeme getirmişti.

GIANLUCA MANCINI EVLİ Mİ?

Gianluca Mancini, uzun süredir birlikte olduğu Elisa ile Aralık 2019'da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor.