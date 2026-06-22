Gerçek Alnıaçık Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu? Melina Miryano diziden çıktı mı?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Melina Miryano karakterinin geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada Gerçek Alnıaçık'ın diziden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelirken, dizi takipçileri konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Gerçek Alnıaçık diziye veda mı ediyor? Melina Miryano karakteri hikâyeye devam edecek mi? İşte gündem yaratan ayrılık iddialarına ilişkin son detaylar...

MELİNA MİRYANO DİZİDEN AYRILDI MI?

Yeni sezon öncesi kadrosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinden peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde projeye veda eden Onur Dilber'in ardından, dizide "Melina Miryano" karakterine hayat veren usta oyuncu Gerçek Alnıaçık da yapımdan ayrıldığını duyurdu.

PEŞ PEŞE GELEN VEDALAR

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle reyting listelerinde adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz, yeni sezona büyük bir kabuk değişimiyle girmeye hazırlanıyor. Yapım tarafının hikayeyi tazelemek adına kadroda büyük bir değişime gitme kararı almasının ardından, setten peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Sevilen oyuncu Onur Dilber’in vedasının şoku henüz atlatılamamışken, dizinin gidişatına yön veren Melina karakterinin de projeden ayrılması şok etkisi yarattı.

9 BÖLÜMLÜK MACERA SEZON SONUNA KADAR UZADI

Dizide canlandırdığı Melina Miryano rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan usta oyuncu Gerçek Alnıaçık, projeden resmen ayrıldığını yaptığı duygusal bir açıklamayla doğruladı. Projeye aslında çok kısa süreli bir konuk oyunculuk planıyla dahil olduğunu belirten Alnıaçık, yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."