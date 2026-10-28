Genoa Juventus maçı hangi kanalda, Genoa Juventus maçı nereden CANLI izlenir?

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Genoa – Juventus maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Genoa – Juventus maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

GENOA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Juventus arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GENOA JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GENOA JUVENTUS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

GENOA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

GENOA JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Cenova’daki Luigi Ferraris Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Genoa, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan hedeflerken, Juventus ise deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un milli yıldızı Kenan Yıldız’ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Milli futbolcu, sezonun başında sol ayağının beşinci metatars kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle 31 Ağustos’ta ameliyat olmuş ve o tarihten bu yana tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Kenan, bu nedenle geçen hafta Avrupa Ligi’ndeki Rennes maçının kadrosunda da yer almamıştı.

GENOA VE JUVENTUS HANGİ TAKIM?

Genoa, İtalya’nın kuzeybatısındaki liman kenti Cenova’nın takımı. 1893’te kurulan kulüp, İtalya’nın en eski futbol kulübü olarak biliniyor ve dokuz kez İtalya şampiyonluğu yaşadı. Juventus ise İtalya’nın Torino kentini temsil eden ve ülkesinin en çok şampiyonluk kazanan kulübü. Juventus, bu sezon Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.