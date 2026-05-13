Gençlerbirliği Trabzonspor berabere biterse maç uzuyor mu (Ziraat Türkiye Kupası)?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşılaşmasının berabere bitmesi halinde maçın uzayıp uzamayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Eleme usulüyle oynanan kupada beraberlik durumunda uygulanan kurallar, turnuvanın hangi aşamasında olunduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki maç öncesi “uzatma olur mu?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Kupası formatına göre, normal süresi beraberlikle tamamlanan karşılaşmalarda genellikle uzatma dakikaları ve ardından penaltı atışları devreye giriyor. Bu durum özellikle eleme turlarında maçın kazananının belirlenmesi için zorunlu bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinde de beraberlik halinde maçın nasıl sonuçlanacağı bu kurallar çerçevesinde netlik kazanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kritik eşleşmede rövanş mücadelesi bulunmuyor ve kazanan takım doğrudan adını finale yazdıracak. Futbolseverlerin merak ettiği en önemli detaylardan biri olan format, maçın önemini daha da artırıyor.

RÖVANŞ MAÇI OYNANACAK MI?

Yarı final etabında uygulanacak sisteme göre Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın ikinci ayağı olmayacak. Yani takımlar sadece 90 dakikalık tek bir maç üzerinden finale yükselme mücadelesi verecek. Bu nedenle her iki ekip de hata yapma lüksü olmadan sahaya çıkacak.

BERABERLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Normal süresi eşitlikle sona eren karşılaşmalarda uzatma dakikalarına geçilecek. 90 dakikanın ardından skor tabelasında denge bozulmazsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Bu bölümde de eşitlik devam ederse finale yükselen takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

FİNALE YÜKSELEN TAKIM NASIL BELİRLENECEK?

Tek maç eleme sistemi nedeniyle Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesinde galip gelen ekip doğrudan finale çıkacak. Bu format, karşılaşmayı adeta final havasına sokarken, iki takım için de büyük bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir risk anlamı taşıyor.

Osman DEMİR
