Gençlerbirliği teknik direktörü kim? Metin Diyadin kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Gençlerbirliği'nin teknik direktörlük görevini Metin Diyadin yürütüyor. Diyadin, 5 Mayıs 2026 tarihinde Volkan Demirel'in ardından yeniden Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Bu görev, Diyadin'in başkent ekibindeki dördüncü teknik direktörlük dönemi oldu. Gençlerbirliği de yaptığı resmi açıklamada Diyadin ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki, Metin Diyadin kimdir, hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük görevini üstlenen Metin Diyadin, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde kulüple güçlü bir bağ kurdu. 16 Şubat 1968’de Trabzon’da doğan Diyadin, futbolculuk döneminde uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyerken, teknik direktör olarak da başkent ekibinin başında dördüncü kez görev yapmaya başladı.

METİN DİYADİN KİMDİR, METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Metin Diyadin, 16 Şubat 1968'de Trabzon'da doğan Türk eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde özellikle Gençlerbirliği formasıyla uzun süreli bir kariyere sahip olan Diyadin, daha sonra teknik direktörlük görevine geçerek Türk futbolunda çeşitli takımlarda çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da doğum yeri Trabzon, doğum tarihi ise 16 Şubat 1968 olarak belirtiliyor.

Diyadin'in futbolculuk kariyerinde en uzun ve dikkat çekici dönem Gençlerbirliği'nde geçti. 1988 yılında Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkan futbolcu, o dönem 2. Lig'de mücadele eden takımın önemli isimlerinden biri oldu. Gençlerbirliği'nin kazandığı şampiyonlukta da önemli katkı sağladı.

1998 yılına kadar Gençlerbirliği forması giyen Diyadin, kulüpte 284 maçta görev yaptı. Toplam 23.176 dakika sahada kalan futbolcu, bu karşılaşmalarda 32 gol attı. Böylece Gençlerbirliği tarihinde formayı en fazla giyen oyunculardan biri haline geldi.

Futbolculuk kariyerinde Gençlerbirliği'nin yanı sıra Fenerbahçe, Denizlispor, Göztepe ve Kayseri Erciyesspor formaları da giydi. TFF kayıtlarında Diyadin'in Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Denizlispor, Göztepe ve Kayseri Erciyesspor ile olan futbolcu lisans hareketleri yer alıyor.

Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşadığı sakatlık, kariyerinin seyrini etkiledi. Eski performansına tam olarak dönemeyen Diyadin, sakatlık sonrasında Göztepe'de yeniden başarılı bir dönem geçirdi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Diyadin, ilk önemli deneyimlerinden birini Gençlerbirliği Oftaş'ta yaşadı. 18 Eylül 2005'te göreve gelen Diyadin, genç kadrosuyla şampiyonluk elde etti. 2006-07 sezonunda da takımını şampiyonluğa taşıma yolunda ilerlerken son haftalarda alınan sonuçların ardından 4 Nisan 2007'de görevinden ayrıldı.

Sonraki dönemde Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Orduspor, Göztepe, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Bandırmaspor gibi takımlarda teknik direktör veya teknik ekip içerisinde görev aldı. Orduspor döneminde takımı play-off'lara taşıyan Diyadin, ardından yaşanan play-off sürecinde takımın Süper Lig'e yükselmesinde rol oynadı.

Kasımpaşa'da da görev yapan Diyadin, 2011-12 sezonunda play-off finalinde Adanaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen takımın teknik direktörü oldu. 2013-14 sezonunda ilk kez Gençlerbirliği A takımının başına geçerken, sezonun 8. haftasında Kasımpaşa karşılaşmasının ardından görevinden ayrıldı. TFF'nin teknik adam kayıtları, Diyadin'in kariyerinde Gençlerbirliği, Hacettepe, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Orduspor, Kasımpaşa ve Göztepe dahil olmak üzere çok sayıda takımda görev yaptığını gösteriyor.

2021'de Bandırmaspor'da görev yapan Diyadin, aynı yıl Gençlerbirliği'nin başına ikinci kez geçti. 2025-26 sezonunda üçüncü kez Gençlerbirliği'ni çalıştıran deneyimli teknik adam, 5 Mayıs 2026'da ise kulüple yeniden anlaşarak Gençlerbirliği'ndeki dördüncü teknik direktörlük dönemine başladı. Gençlerbirliği'nin resmi açıklamasında Diyadin'in kulübün eski futbolcusu ve camianın önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.