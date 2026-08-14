Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe’nin sezonun ilk deplasmanında Gençlerbirliği karşısında vereceği mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

15 AĞUSTOS 2026 GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Sezonun önemli karşılaşmalarından biri olması beklenen Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanaldan ekranlara geleceğini araştırıyor. Mücadele, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçın yayın bilgilerini de merak ediyor. Ankara’da oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm yayın ve maç bilgileri...

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig kapsamında 15 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın platformlarındaki Bein Sports 1 kanalını kullanabilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Yayın platformlarının kanal numaralarında zaman içerisinde değişiklik yapılabileceğinden, izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeleri önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig’in ilk haftalarındaki mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak sezona avantajlı bir başlangıç yapmak isteyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının başlama saati belli oldu. Ankara’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Taraftarların karşılaşma öncesinde yayın saatini kontrol etmeleri ve müsabakayı kaçırmamak için yayıncı kuruluşun programını takip etmeleri gerekiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması Ankara’daki Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyecek olan futbolseverler ise maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının yayıncısı Bein Sports 1 olarak açıklandı. Bein Sports yayınları abonelik sistemi üzerinden izlenebildiği için karşılaşmanın şifresiz yayınlanması beklenmiyor. İzleyicilerin maç yayınına erişim için kullandıkları platformdaki güncel yayın ve abonelik bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.