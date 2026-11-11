Genç Kadın ve Deniz filmi gerçek mi, Genç Kadın ve Deniz filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Genç Kadın ve Deniz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Film ekranlarda yer aldıkça "Genç Kadın ve Deniz filmi nerede çekildi?", "Oyuncuları kim?" ve "Konusu ne?" soruları da merak ediliyor. İşte Genç Kadın ve Deniz filmi hakkında bilinmesi gerekenler.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Genç Kadın ve Deniz filminin çekimlerine 2022 yılının mayıs ayında başlandı. Yaklaşık bir buçuk ay süren çekimler aynı yılın haziran ayında tamamlandı. Film, 2024 yılında vizyona girdi.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Yapım, Bulgaristan'ın film yapımcılarına sunduğu yüzde 25'lik geri ödeme teşviki kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı.

Filmdeki kritik yüzme sahnelerinin büyük bölümü, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Karadeniz kıyısında bulunan Kavarna kasabasında çekildi. Karadeniz'in açık suları, filmde Manş Denizi'ni canlandırmak için kullanıldı. Yapımın stüdyo çekimleri ise Sofya'daki Nu Boyana Film Stüdyoları'nda yapıldı. Başrol oyuncusu Daisy Ridley, gerçekçi sahneler için aylarca yüzme antrenmanı yaptı ve soğuk suda saatlerce çekimlere katıldı.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, New York'ta yaşayan Alman göçmeni bir ailenin kızı olan Trudy Ederle'nin hayatını konu alıyor. Çocukken geçirdiği ağır kızamık hastalığı nedeniyle doktorların yüzmemesi gerektiğini söylediği Trudy, kadınların sporda ciddiye alınmadığı bir dönemde tüm engellere rağmen yüzmeye başlıyor. Ablası Meg'in desteğiyle kendini geliştiren Trudy, 1924 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanıyor. Ardından büyük hedefine yönelen genç yüzücü, ilk denemesinde başarısız olsa da pes etmiyor. 1926'da Manş Denizi'ni 14 saat 31 dakikada yüzerek geçen Trudy, bunu başaran ilk kadın olurken o güne kadarki erkekler rekorunu da yaklaşık iki saat geliştirerek tarihe geçiyor.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Daisy Ridley: Trudy Ederle

Tilda Cobham-Hervey: Meg Ederle

Stephen Graham: Bill Burgess

Christopher Eccleston: Jabez Wolffe

Kim Bodnia: Henry Ederle

Jeanette Hain: Gertrud Ederle

Sian Clifford: Charlotte Epstein

Glenn Fleshler: Dudley Field Malone

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı ve Malefiz: Kötülüğün Gücü filmleriyle tanınan Norveçli yönetmen Joachim Rønning oturdu. Senaryoyu Jeff Nathanson kaleme alırken yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlendi. Film, Glenn Stout'un 2009 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarlandı.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Walt Disney Pictures yapımı film, 31 Mayıs 2024'te ABD'de sinemalarda gösterime girdi. Yapım, 19 Temmuz 2024'te ise Disney+ platformunda yayınlanmaya başladı.

GENÇ KADIN VE DENİZ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Evet, film gerçek bir hikayeye dayanıyor. Gertrude Caroline "Trudy" Ederle, 6 Ağustos 1926'da Fransa'dan İngiltere'ye yüzerek Manş Denizi'ni geçen ilk kadın oldu. Başarısının ardından New York'ta onuruna büyük bir geçit töreni düzenlendi. Ederle, 2003 yılında 98 yaşında hayatını kaybetti.