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Gelinim Mutfakta kim kazandı, 27 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı, kim elendi soruları final bölümüyle birlikte izleyicilerin gündeminde. Aslı Hünel'in sunduğu programda bu hafta Tuğba Duman, Sevgi Acar, Ceren Çetinkaya ve Yeşim Çalışkan yarıştı. Perşembe gününün ardından Tuğba Duman 58 puanla haftanın lideri durumunda. Sevgi Acar ise 57 puanla liderin yalnızca bir puan gerisinde. Haftanın birincisi ve elenen isim, 27 Kasım Cuma günü yayınlanacak final bölümünün sonunda açıklanacak.

AJDA BİLEZİK KİMİN OLDU

Ajda bileziği Beyhan hanım kazandı.

27 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 27 Kasım Cuma gününün birincisi, 10 altın bileziği kazanan gelin:

Elenen isim:

Ceren ve Havva kayınvalde yarışmadan elendi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenecek isim de final bölümünde belli olacak. Perşembe gününün sonunda Yeşim Çalışkan 50 puanla son sırada yer alıyor. Ancak Cuma günü verilecek puanlar sıralamayı değiştirebilir. Ceren Çetinkaya ile Yeşim Çalışkan arasındaki fark 3 puan.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 23-26 Kasım günlerinin ardından haftalık toplam puan durumu şöyle:

Tuğba Duman: 58 puan

Sevgi Acar: 57 puan

Ceren Çetinkaya: 53 puan

Yeşim Çalışkan: 50 puan

26 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Perşembe günü gelinler altın soğan yastığı yaptı. Günün birincisi 17 puanla Sevgi Acar oldu ve çeyrek altını kazandı. Perşembe gününün puan durumu şöyle:

Sevgi Acar: 17 puan

Tuğba Duman: 15 puan

Yeşim Çalışkan: 12 puan

Ceren Çetinkaya: 11 puan

BU HAFTA ÇEYREK ALTINI KİMLER KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca her günün birincisi çeyrek altınla ödüllendirildi. Haftanın ilk günü 23 Kasım Pazartesi'de Tuğba Duman 22 puanla çeyrek altını aldı. 24 Kasım Salı günü Sevgi Acar 20 puanla birinci oldu. 25 Kasım Çarşamba günü Ceren Çetinkaya 19 puanla çeyrek altının sahibi oldu. 26 Kasım Perşembe günü ise Sevgi Acar 17 puanla haftadaki ikinci çeyrek altınını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Aslı Hünel'in sunduğu programda gelinler her gün farklı bir yemek hazırlıyor ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla yarışıyor. Her günün birincisi çeyrek altın kazanıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor, en düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda ediyor.