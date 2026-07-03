Gelinim Mutfakta altını kim aldı, şampiyon kim oldu 2026?

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, rekabet dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yarışmanın ardından "Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı?" sorusu gündeme gelirken, günün en yüksek puanını alan gelin ve çeyrek altının sahibi de merak konusu oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da günün kazananı ve puan tablosuna dair detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ALTINI KİM ALDI?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 8. sezon finaliyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen sezon finalinde yarışmacılar, büyük ödül olan 50 altın bileziği kazanabilmek için son kez mutfağa girdi. Final bölümünün ardından "Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı?" ve "Sezon şampiyonu kim oldu?" soruları gündeme geldi.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ALTINI KİM ALDI?

Sezon finalinde yarışmacılar, bu kez kayınvalideleriyle birlikte hazırladıkları yemeklerle jüri karşısına çıktı. Eski Gelinim Mutfakta şampiyonlarının yaptığı puanlamanın ardından günün ve final haftasının sonuçları açıklandı.

Final mücadelesinde en başarılı performansı sergileyen isim Tuğba oldu. Böylece Tuğba, sezon finalinde ipi göğüsleyerek yarışmanın büyük ödülünün sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

8. sezon finalinde şampiyonluk yarışı Cemile ile Tuğba arasında geçti. Hafta boyunca elde edilen puanların ardından 70 puana ulaşan Tuğba, rakibini geride bırakarak Gelinim Mutfakta'nın 8. sezon şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Tuğba, yarışmanın büyük ödülü olan 50 altın bileziği kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Final haftası boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, sezonun son gününde kayınvalideleriyle birlikte mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Eski şampiyonların verdiği puanlar, hafta boyunca toplanan puanlarla birleştirildi ve sezonun kazananı belirlendi. Büyük final, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

TUĞBA- 70 / 12 PUAN

CEMİLE- 69/ 9 PUAN

AYSUN- 68 / 12 PUAN

HATİCE - 68 / 8 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sezon finalinin ardından gözler Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonuna çevrildi. Kanal D tarafından yeni sezonun yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yeni sezon başlangıç tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması beklenirken, yeni yarışmacılar ve farklı ödüllerle programın yeniden izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.