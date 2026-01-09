Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 9 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, bu akşamki bölümün yayınını yakından takip ediyor. Programın saatinde olası değişiklikler ve yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, sosyal medyada "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları sıkça gündeme geliyor. İzleyiciler, güncel yayın akışını kontrol ederek programı kaçırmamak için dikkatle takipte. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 9 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, akşam yaklaşırken programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde olası değişiklikleri mercek altına alıyor. Sosyal medyada "Gelin Evi bugün var mı?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alırken, yeni bölümün başlama saati ve güncel yayın akışıyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar – Tekrar
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk – Tekrar / Canlı İzle
  • 12:30 – Gelin Evi – Yeni Bölüm
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme – Canlı
  • 18:45 – Show Ana Haber – Canlı
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti – Yeni Bölüm
  • 00:15 – Veliaht – Tekrar
  • 02:45 – Rüya Gibi – Tekrar
  • 05:00 – Kızılcık Şerbeti – Tekrar
Sahra Arslan
500

