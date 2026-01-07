Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 7 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri bu akşamki yayını mercek altında tutuyor. Programın saatinde olası değişiklikler ve yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı soruları gündemde. "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte başlıyor?" gibi sorular sosyal medyada öne çıkarken, izleyiciler güncel yayın akışını yakından takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 7 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, akşam saatleri yaklaşırken programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve olası saat değişikliklerini merak ediyor. Sosyal medyada "Gelin Evi bugün yayınlanıyor mu?" sorusu öne çıkarken, yeni bölümün başlama saati ve güncel yayın akışıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar (Tekrar)
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Düğün Dernek
  • 22:15 Kapımdaki Casus
  • 00:15 Rüya Gibi (Tekrar)
  • 02:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

