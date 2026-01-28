Gelin Evi Canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, hafta içi ekrana gelen programın bu akşam ekranlarda olup olmayacağını araştırıyor. Yayın akışında olası değişiklikler ve erteleme ihtimalleri gündemde yer alırken, programın planlanan saatte izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Bahar (Tekrar)
- 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Eyyvah Eyvah 3
- 22:30 Yıldızlar Da Kayar
- 00:30 Veliaht (Tekrar)
- 03:00 Rüya Gibi (Tekrar)