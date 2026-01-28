Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi takipçileri, hafta içi ekrana gelen programın bu akşam ekranlarda olup olmayacağını araştırıyor. Yayın akışında olası değişiklikler ve erteleme ihtimalleri gündemde yer alırken, programın planlanan saatte izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak konusu oldu. Peki, Gelin Evi canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, yarışmanın bu akşamki bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında olası değişiklikler gündeme gelirken, programın planlanan saatte ekrana gelip gelmeyeceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

Gelin Evi Canlı izle: 28 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahar (Tekrar)
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Eyyvah Eyvah 3
  • 22:30 Yıldızlar Da Kayar
  • 00:30 Veliaht (Tekrar)
  • 03:00 Rüya Gibi (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü