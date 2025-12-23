Gelin Evi Canlı izle: 23 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, programın bu akşamki yayın saatine dair ayrıntıları merak ediyor. Yayın gün ve saatlerinde zaman zaman yapılan değişiklikler nedeniyle izleyiciler, Gelin Evi'nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yeni bölümün saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 23 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 04:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)