Gelin Evi Canlı izle: 23 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi takipçileri, programın bu akşamki yayın saatine dair ayrıntıları merak ediyor. Yayın gün ve saatlerinde zaman zaman yapılan değişiklikler nedeniyle izleyiciler, Gelin Evi'nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yeni bölümün saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 23 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşamki yayın durumuna odaklanmış durumda. Yayın takviminde yaşanabilen değişiklikler nedeniyle Gelin Evi'nin bugün ekranda olup olmayacağı ve yeni bölümün hangi saatte başlayacağı merak konusu olurken, güncel yayın akışı ve bölüm saatine dair detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 04:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
