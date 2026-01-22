Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, sevilen programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, Gelin Evi'nin planlanan yayın saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağına dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 04:45 – Veliaht (Tekrar)