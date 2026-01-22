Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi izleyicileri, sevilen programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, Gelin Evi'nin planlanan yayın saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağına dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, sevilen yarışmanın bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Yayın saatinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu olurken, programın ekranlara gelip gelmeyeceğine ilişkin güncel yayın akışı bilgileri yakından izleniyor. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

Gelin Evi Canlı izle: 22 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 04:45 – Veliaht (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında

Devlet Bahçeli görmesin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti