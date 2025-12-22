Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 22 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 22 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşamki yayın saatini öğrenmek istiyor. Yayının farklı günlerde değişen saatleri nedeniyle "Gelin Evi bu akşam ekranlarda olacak mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman başlayacak?" soruları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 22 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi takipçileri, programın bu akşam yayın akışında yer alıp almadığını merak ediyor. Yayın günleri ve saatlerinde zaman zaman yapılan değişiklikler nedeniyle "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta ekrana gelecek?" soruları izleyicilerin gündeminde öne çıkıyor. Güncel yayın bilgileri ve bölüm saatine ilişkin ayrıntılar, izleyiciler tarafından yakından araştırılıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 22 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:00 – Meryem ve Oğulları
  • 10:00 – Pazar Sürprizi (Canlı)
  • 13:00 – Nereden Çıktı Bu Velet
  • 14:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

