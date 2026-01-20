Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi izleyicileri, yeni bölümün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyor. Yayın akışında olası bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak konusu olurken, programın planlanan saatinde yayınlanıp yayınlanmayacağına dair güncel bilgiler araştırılıyor. Gelin Evi'nin yayın durumuna ilişkin son gelişmeler ve resmi açıklamalar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına odaklanmış durumda. Programın saatinde bir değişiklik olup olmadığı ve yayın akışında yaşanabilecek olası güncellemeler merak edilirken, Gelin Evi'ne ilişkin güncel yayın bilgileri yakından takip ediliyor. Yayın durumuna dair tüm ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Eyyvah Eyvah 2
  • 22:30 – Küçük Esnaf
  • 00:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 03:00 – Eyyvah Eyvah 2
  • 05:00 – Küçük Esnaf
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Deniz Akkaya tutuklandı

Deniz Akkaya tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Dünyanın en yaşlı futbolcusu hayatını kaybetti