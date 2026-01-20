Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, yeni bölümün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyor. Yayın akışında olası bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak konusu olurken, programın planlanan saatinde yayınlanıp yayınlanmayacağına dair güncel bilgiler araştırılıyor. Gelin Evi'nin yayın durumuna ilişkin son gelişmeler ve resmi açıklamalar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 20 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına odaklanmış durumda. Programın saatinde bir değişiklik olup olmadığı ve yayın akışında yaşanabilecek olası güncellemeler merak edilirken, Gelin Evi'ne ilişkin güncel yayın bilgileri yakından takip ediliyor. Yayın durumuna dair tüm ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Eyyvah Eyvah 2
- 22:30 – Küçük Esnaf
- 00:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 03:00 – Eyyvah Eyvah 2
- 05:00 – Küçük Esnaf