Gelin Evi Canlı izle: 17 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri bu akşam için yayın akışını yakından takip ediyor. Programın bazı günlerde saatinde yaşanan değişiklikler nedeniyle, "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte ekrana gelecek?" soruları yeniden gündeme geldi. Merak edilen yayın saati ve bölüm bilgileri, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 17 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 23:15 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 01:15 – Veliaht (Tekrar / Alt Yazılı)
- 03:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)