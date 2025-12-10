Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 10 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi'nin yeni bölümünü takip eden izleyiciler, programın bugünkü yayınının akışta yer alıp almadığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Televizyon ekranlarında yayın saati sık sık değişebilen yapımlardan biri olan Gelin Evi için "Bugün yayın var mı?", "Yeni bölüm saat kaçta başlıyor?" soruları gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 10 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili soru işaretleri artarken, programın güncel akış bilgisi izleyicilerin gündeminde üst sıralara yerleşmiş durumda. Özellikle yeni bölümü takip edenler, "Gelin Evi bugün ekrana gelecek mi, saat kaçta başlıyor?" sorularına net bir yanıt bulmak istiyor. Programın yayın durumuna dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Bu Sabah
  • 10.00 Sandık Kokusu
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Rüya Gibi
  • 23.00 Veliaht
title