Haberler

Gelin Dizisi Hançer diziden ayrılıyor mu, Hançer öldü mü, Hançer neden yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelin Dizisi Hançer diziden ayrılıyor mu, Hançer öldü mü, Hançer neden yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin dizisinde Hançer diziden ayrılıyor mu sorusu, son bölümlerin ardından izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Gelin Dizisi Hançer diziden ayrılıyor mu?

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin'de yeni sezonla birlikte yapılan beş yıllık zaman atlaması ve Hançer'in evinde yaşanan patlama, karakterin akıbetini merak konusu haline getirdi. Cihan'ın Hançer'i kaybettiğini düşünerek yas tutması ve Gülfem'in herkesi onun öldüğüne inandırma çabası, "Hançer öldü mü, Gelin'den ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

HANÇER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hançer karakterinin Gelin dizisinden kalıcı olarak ayrıldığına ilişkin yapım şirketi ya da kanal tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Karakteri canlandıran oyuncunun diziden ayrılmadığı ve Hançer'in hikâyede yer almaya devam ettiği biliniyor. Sosyal medyada yayılan ayrılık iddiaları ise büyük ölçüde senaryodaki gelişmelerden kaynaklanıyor.

HANÇER ÖLDÜ MÜ?

Yeni sezonda Hançer'in mezarının görülmesi "öldü mü"  yorumlarına neden oldu. Hançerin kaderi yeni bölümde belli olacak.

GELİN'DE BEŞ YILLIK ZAMAN ATLAMASI

Dizinin yeni sezonunda yapılan beş yıllık zaman atlaması, Develioğlu Konağı'ndaki tüm dengeleri değiştirdi. Hançer'in yokluğu Cihan'ı hayattan koparırken, annesiz büyüyen küçük Efehan bakıcısı İrem'e tutundu. Gülfem ise yaşanan yıkımı fırsata çevirerek konaktaki kontrolü eline aldı.

SON FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN SAHNE

Yayınlanan son fragmanda Gülfem'in Hançer'i bulması, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Bu sahne, Hançer'in hikâyedeki yerini koruduğunu ve yeni bölümlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.

HANÇER GELİN'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Hançer'in Develioğlu Konağı'na ne zaman ve nasıl döneceği şimdilik merak konusu. Gülfem'in planlarının ortaya çıkıp çıkmayacağı, Cihan'ın Hançer'in yaşadığını öğrenip öğrenmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak. Gelin, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Motosiklet yayaya çarptı! Bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de yere savruldu
85 kişi tutuklandı! İşte fon soruşturmasında son durum

100'e yakın kişi tutuklandı! İşte fon krizinde son durum
Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

Mağaza önünde muştalı dehşet kamerada! 7'si birden saldırdı
Edirne'de kedi ile yılanın bahçedeki kapışması kamerada! Patileriyle yılana hamle yaptı

Bahçede kedi ile yılan karşı karşıya geldi! Geri adım atmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

Hesaplar değişti! Bu rakam kovulmasını isteyenleri daha da kızdıracak
İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Gonca Cilasun 'Uzak Şehir' dizisinde yaşadığı evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i: O acıyı yansıtmak için 8 kilo verdim
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş

Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Konut ve arsa satışında dev vurgun! Başsavcılık itiraz etti, sayı yükseldi

Konut satışında dev vurgun! Rakam inanılmaz