Gelin Dizisi Hançer diziden ayrılıyor mu, Hançer öldü mü, Hançer neden yok?

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Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin'de yeni sezonla birlikte yapılan beş yıllık zaman atlaması ve Hançer'in evinde yaşanan patlama, karakterin akıbetini merak konusu haline getirdi. Cihan'ın Hançer'i kaybettiğini düşünerek yas tutması ve Gülfem'in herkesi onun öldüğüne inandırma çabası, "Hançer öldü mü, Gelin'den ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi.

HANÇER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Hançer karakterinin Gelin dizisinden kalıcı olarak ayrıldığına ilişkin yapım şirketi ya da kanal tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Karakteri canlandıran oyuncunun diziden ayrılmadığı ve Hançer'in hikâyede yer almaya devam ettiği biliniyor. Sosyal medyada yayılan ayrılık iddiaları ise büyük ölçüde senaryodaki gelişmelerden kaynaklanıyor.

HANÇER ÖLDÜ MÜ?

Yeni sezonda Hançer'in mezarının görülmesi "öldü mü" yorumlarına neden oldu. Hançerin kaderi yeni bölümde belli olacak.

GELİN'DE BEŞ YILLIK ZAMAN ATLAMASI

Dizinin yeni sezonunda yapılan beş yıllık zaman atlaması, Develioğlu Konağı'ndaki tüm dengeleri değiştirdi. Hançer'in yokluğu Cihan'ı hayattan koparırken, annesiz büyüyen küçük Efehan bakıcısı İrem'e tutundu. Gülfem ise yaşanan yıkımı fırsata çevirerek konaktaki kontrolü eline aldı.

SON FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN SAHNE

Yayınlanan son fragmanda Gülfem'in Hançer'i bulması, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Bu sahne, Hançer'in hikâyedeki yerini koruduğunu ve yeni bölümlerde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.

HANÇER GELİN'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Hançer'in Develioğlu Konağı'na ne zaman ve nasıl döneceği şimdilik merak konusu. Gülfem'in planlarının ortaya çıkıp çıkmayacağı, Cihan'ın Hançer'in yaşadığını öğrenip öğrenmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak. Gelin, hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.