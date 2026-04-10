Gazze Koordinasyon Merkezi nedir, kimler var? Türkiye Gazze Koordinasyon Merkezi'nde var mı?

Gazze’de ateşkes sonrası döneme ilişkin uluslararası girişimler hız kazandı. Bu kapsamda oluşturulan koordinasyon yapısı, farklı ülkeler ve kurumlar arasında ortak çalışma zemini oluşturuyor.

GAZZE KOORDİNASYON MERKEZİ NEDİR?

Gazze Koordinasyon Merkezi, çatışma sonrası süreçte sahadaki faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesi için oluşturulan çok taraflı bir platform olarak tanımlanıyor. Bu yapı kapsamında insani yardımların dağıtımı organize ediliyor, lojistik süreçler planlanıyor ve altyapı çalışmalarına ilişkin koordinasyon sağlanıyor. Aynı zamanda ateşkesin uygulanmasına yönelik izleme faaliyetleri yürütülürken, güvenlik ve istikrar çalışmalarının planlanması da bu merkez üzerinden gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden gelen temsilciler ile uluslararası kuruluşlar arasında iletişim bu yapı aracılığıyla kuruluyor.

Merkez, sahada doğrudan operasyon icra eden bir güç olarak değil, karar alma ve planlama noktası olarak faaliyet yürütüyor. “Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi” olarak adlandırılmasının nedeni ise askeri ve sivil unsurların aynı yapı içinde yer alması. Askeri unsurlar güvenlik, devriye ve ateşkes takibi gibi görevlerde yer alırken; sivil unsurlar yardım faaliyetleri, mühendislik çalışmaları, sağlık hizmetleri ve altyapı projelerinde görev üstleniyor. Bu yönüyle merkez, yalnızca askeri bir yapı olmanın ötesinde geniş kapsamlı bir koordinasyon sistemi niteliği taşıyor.

GAZZE KOORDİNASYON MERKEZİ KİMLER VAR, TÜRKİYE VAR MI?

Gazze Koordinasyon Merkezi, çok sayıda ülke ve kurumun yer aldığı geniş katılımlı bir yapı olarak şekilleniyor. Bu kapsamda ABD'nin yanı sıra Türkiye ve Mısır gibi bölgesel ülkeler ile Avrupa’dan çeşitli devletlerin temsilcileri merkezde yer alıyor. Bazı kaynaklara göre 40’tan fazla ülke ve kuruluşun temsil edildiği belirtilirken, farklı ordulardan askeri personel de planlama ve lojistik süreçlerinde görev alıyor. Uluslararası kuruluşlar, özellikle Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar ile Kızılhaç gibi organizasyonlar da bu yapının parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de merkezin önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Yardım kuruluşları sahadaki insani faaliyetleri yürütürken, inşaat ve lojistik firmaları altyapı ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlıyor. Bu koordinasyon merkezi, Gazze Görev Gücü ve buna bağlı olarak planlanan Uluslararası İstikrar Gücü ile birlikte ele alınıyor. Türkiye ise bu süreçte aktif rol almak isteyen ülkeler arasında yer alıyor; Milli Savunma Bakanlığı, Gazze görev gücü kapsamında Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurmuş ve Türkiye’nin bu yapıya katılım hazırlıkları yaptığı açıklanmış durumda.