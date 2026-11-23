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Gazze düğün videosu gerçek mi sorusunun yanıtı, mevcut bilgilere göre evet. Görüntülerin yapay zekâyla üretildiğine dair herhangi bir bulgu yok. Uluslararası basında yer alan haberlere göre video, Gazze Şehri'nin Sabra Mahallesi'nde 20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen bir düğüne ait ve yerel düğün prodüksiyon şirketi tarafından çekildi. Gazze eğlence videosunun ayrıntıları ve videonun neden tartışma yarattığı haberimizde.

GAZZE DÜĞÜN VİDEOSUNDA NE VAR?

Videoda, gece saatlerinde ışıklandırma ve süslemelerle hazırlanmış açık bir alanda toplanan kalabalık bir erkek grubunun geleneksel dabke dansı yaptığı görülüyor. Görüntülerde sahne, ışık düzeni ve müzik eşliğinde düzenlenen geniş katılımlı bir düğün eğlencesi yer alıyor.

GAZZE DÜĞÜN VİDEOSU YAPAY ZEKA MI?

Videonun yapay zekâ ile üretildiğine dair doğrulanmış bir tespit bulunmuyor. Haberlere göre görüntüler, Gazze'de faaliyet gösteren yerel prodüksiyon şirketine ait. Şirketin logosunun videoda yer aldığı ve aynı düğüne ait paylaşımların şirketin hesaplarında 20-21 Kasım tarihli olarak bulunduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte videoyu bağımsız bir doğrulama kuruluşunun incelediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, internette hızla yayılan görüntülerin tarih ve yer bilgisinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

VİDEO NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Video, Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki kış koşullarına ilişkin uyarılarından kısa süre sonra yayıldı. BM, 20 Kasım'da yaptığı paylaşımda kış yağışlarının ve sellerin Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini açıklamıştı. BM kuruluşlarının verilerine göre bölgede yaklaşık 1,4 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya, 1,7 milyondan fazla kişi ise yerinden edilmiş durumda.

Videoyu paylaşan bazı hesaplar, görüntüleri bu uyarılarla çelişen bir kanıt olarak sundu. Bazı kullanıcılar ise savaş ve yıkım koşullarında bile düğün gibi geleneklerin sürdürülmesinin olağan olduğunu, tek bir eğlence görüntüsünün bölgedeki genel insani tabloyu değiştirmediğini savundu.

GAZZE'DE SON DURUM NE?

Gazze'de geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes kırılgan bir şekilde sürüyor. BM kuruluşları, son yağışlarla on binlerce barınağın zarar gördüğünü ve kış aylarında bölgedeki insani ihtiyacın artacağını bildiriyor.