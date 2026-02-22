Gaziantep Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Trendyol Süper Lig'de günün dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Gaziantep FK Trabzonspor maçı futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Karşılaşmanın başlamasının ardından " Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç?" ve "canlı maç skoru" sorgulamaları yoğunlaşırken, maçın sonucu ve dakika dakika skor bilgileri yakından takip ediliyor.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK – Trabzonspor mücadelesinin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports 1'i Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izleyebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla, şifreli yayın kapsamında maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de puan mücadelesinin kızıştığı haftada oynanacak olan Gaziantep FK – Trabzonspor karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi kadrolar, canlı skor ve tüm gelişmeler futbol gündeminde yakından takip edilecek.

GAZİANTEP FK – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ: