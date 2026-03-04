Haberler

Gaziantep'in iptal edilen golü ofsayt mı, değil mi? Gaziantep FK Fenerbahçe gol pozisyonu hakem yorumları!

Gaziantep'in iptal edilen golü ofsayt mı, değil mi? Gaziantep FK Fenerbahçe gol pozisyonu hakem yorumları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada iptal edilen gol, maçın önüne geçen anlardan biri oldu. Gaziantep'in ağlara gönderdiği top sonrası verilen ofsayt kararı, hem tribünlerde hem de ekran başındaki futbolseverler arasında tartışma yarattı. Peki Gaziantep FK – Fenerbahçe maçında iptal edilen gol gerçekten ofsayt mı, değil mi? İşte hakem yorumları ve VAR değerlendirmeleri…

ZTK'da Gaziantep FK – Fenerbahçe mücadelesinde iptal edilen gol pozisyonu futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Gaziantep'in attığı golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması sonrası gözler hakem kararına çevrildi. Pozisyonun çizgiyle incelenmesi, VAR müdahalesi ve eski hakemlerin yorumları "ofsayt var mı yok mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Gecikmeli başlayan mücadelede Gaziantep FK, maça adeta golle "merhaba" dedi. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu iyi takip eden Sorescu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun hemen ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Gaziantep'in iptal edilen golü ofsayt mı, değil mi? Gaziantep FK Fenerbahçe gol pozisyonu hakem yorumları!

DENİZ ATEŞ BITNEL: "BU BİR SEKME DEĞİL, BİLEREK OYNANMIŞ TOP"

Eski hakemDeniz Ateş Bitnel: "Gaziantepspor'un attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali yanlış! Fenerbahçeli defans oyuncusu bile isteye topa vuruyor ve kötü bir vuruş sonucu takım arkadaşına çarpan top ofsayt pozisyondaki oyuncuya gidiyor! Bu bir sekme bu bir kurtarma değil defans oyuncusunun bile isteği oynadığı bir top!" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi