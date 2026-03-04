Gaziantep'in iptal edilen golü ofsayt mı, değil mi? Gaziantep FK Fenerbahçe gol pozisyonu hakem yorumları!

ZTK'da Gaziantep FK – Fenerbahçe mücadelesinde iptal edilen gol pozisyonu futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Gaziantep'in attığı golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması sonrası gözler hakem kararına çevrildi. Pozisyonun çizgiyle incelenmesi, VAR müdahalesi ve eski hakemlerin yorumları "ofsayt var mı yok mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Gecikmeli başlayan mücadelede Gaziantep FK, maça adeta golle "merhaba" dedi. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu iyi takip eden Sorescu, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun hemen ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

DENİZ ATEŞ BITNEL: "BU BİR SEKME DEĞİL, BİLEREK OYNANMIŞ TOP"

Eski hakemDeniz Ateş Bitnel: "Gaziantepspor'un attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali yanlış! Fenerbahçeli defans oyuncusu bile isteye topa vuruyor ve kötü bir vuruş sonucu takım arkadaşına çarpan top ofsayt pozisyondaki oyuncuya gidiyor! Bu bir sekme bu bir kurtarma değil defans oyuncusunun bile isteği oynadığı bir top!" dedi.