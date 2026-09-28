GAZİANTEP HAVA DURUMU: Yağış devam edecek mi, yağmur ne zaman duracak?

Gaziantep hava durumu tahminleri, kent genelinde beklenen sağanak yağış nedeniyle gündemde yer alıyor. 28 Eylül Pazartesi günü için yağış ihtimalini takip eden vatandaşlar, "Yağış devam edecek mi?", " Gaziantep'te yağmur ne zaman duracak?" ve "Bugün hava nasıl olacak?" sorularına cevap arıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri doğrultusunda Gaziantep'te yağışın günün hangi bölümünde etkili olacağı ve önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceği araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAZİANTEP SON DAKİKA!

Gaziantep'te 28 Eylül 2026 Pazartesi günü hava durumu ve yağış ihtimali vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji'nin güncel tahminlerinde Gaziantep çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kentte yağışın ne zaman etkili olacağı ve gün içerisinde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Yağmur devam edecek mi?", "Yağmur ne zaman duracak?", "Sel oldu mu?" ve "Son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor.

YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin 28 Eylül Pazartesi tahminlerine göre Gaziantep çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güncel tahminlerde yağış ihtimali özellikle günün belirli saatlerinde öne çıkarken, vatandaşlar yağışın gün boyunca sürüp sürmeyeceğini takip ediyor. Gaziantep için mevcut hava tahminlerinde yağışın kent genelinde sürekli olması beklenmezken, yerel sağanak ihtimali bulunuyor.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Gaziantep'te 28 Eylül Pazartesi günü yağış ihtimalinin özellikle öğleden sonra öne çıktığı görülüyor. Saatlik tahminlerde 14.00 civarında yağış ihtimali bulunurken, sonrasında yağış miktarının yeniden düşmesi bekleniyor. 29 Eylül Salı günü için ise Gaziantep'te belirgin bir yağış beklenmiyor.

SEL OLDU MU?

Gaziantep'te 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için mevcut güncel kaynaklarda yeni bir sel olayına ilişkin doğrulanmış bir gelişme bulunmuyor. Bununla birlikte Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel ve su baskını gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Gaziantep'te geçmiş aylarda etkili olan sağanak nedeniyle sel ve su baskınları yaşanmıştı ancak bu gelişmeler 28 Eylül'deki hava durumundan ayrı değerlendirilmelidir.

SON DURUM NEDİR?

Gaziantep'te 28 Eylül Pazartesi günü hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu seyrediyor. Güncel tahminlerde sıcaklığın yaklaşık 27 dereceye kadar çıkması beklenirken, kent çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. 29 ve 30 Eylül'de ise yağış ihtimalinin oldukça azalması bekleniyor.