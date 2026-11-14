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Gaziantep elektrik kesintisi! Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Gaziantep elektrik kesintisi! Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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Toroslar EDAŞ, Gaziantep'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 6 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Gaziantep elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli.

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Arıkbaşı, Havalimanı, Şahmelik, Kozlubağı, Yeşilkent ve çevresi

09.30-17.30: Karakuyu, Kızılkol, Zemge, Belentepe ve çevresindeki çok sayıda sokak

10.00-17.30: Bazı sokaklar

ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Bazı sokaklar

09.00-17.00: Akçagöze, Atatürk, Barış, Cumhuriyet, Çamlık, İstiklal, Akpınar, Ballıkaya ve çevresi

09.00-12.00: Işıklı çevresi

10.00-17.30: Bazı sokaklar

NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Bahar, Bayır, Bostan, Fatih, Yıldırım Beyazıt, Adnan Menderes ve çevresi

11.15-17.00: Karkamış, Özsert, Fatih Sultan Mehmet, Ufuk, Hastane, Cedid ve çevresi

KARKAMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-12.00: Yaşar

OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Bazı mahalle ve sokaklar

YAVUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Karabey, Saraymağara, Yukarıkekliktepe, Aşağıkekliktepe

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Gaziantep'te yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

GAZİANTEP'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gaziantep'te planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Gaziantep için planlı elektrik kesintileri, Toroslar EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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