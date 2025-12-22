Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ne mezunu, eğitimi ne?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında merak edilenler arasında eğitim durumu da bulunuyor. Fakat bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamış. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un hangi okuldan mezun olduğu veya hangi eğitimi aldığı konusunda daha fazla bilgi için, kendisinin ya da yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamaları beklemek gerekiyor.

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY'UN EĞİTİM HAYATI

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren medya sektörüne ilgi duyan Ersoy, mezuniyetinin ardından televizyon haberciliğine yönelerek meslek hayatına adım attı.

MESLEKİ KARİYERİNİN İLK YILLARI

Gazetecilik kariyerine 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak başlayan Ersoy, aynı yıl TRT bünyesine katıldı. Burada ulusal ve uluslararası alanda muhabirlik yaptı; özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki görevleriyle dikkat çekti.

2010 yılında TRT Türk'ün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temsilciliğine atandı. Ardından Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi çatışma bölgelerinde temsilci ve savaş muhabiri olarak görev aldı. Libya iç savaşı sırasında Muammer Kaddafi ile gerçekleştirdiği röportaj, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TRT VE KAMU GÖREVLERİ

2012 yılında TRT Mısır Temsilcisi olarak görev yapan Ersoy, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, 2014'te ise TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2015 yılında Muammer Kaddafi'yi konu alan "Zenga Zenga" adlı belgeseli hazırladı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığında Orta Doğu ve İslam coğrafyasından sorumlu başkan müşaviri olarak görev aldı.

2016'da ise Dış Politika Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Ayrıca 2017 yılında yayımlanan "Tünel – Gazze'de Yaşamak" adlı kitabın yazarıdır.

HABERTÜRK TV DÖNEMİ

2017 yılında Habertürk TV kadrosuna katılan Mehmet Akif Ersoy, burada "Manşet" ve "Nedir Ne Değildir?" programlarını sundu. Çatışma bölgelerinden yaptığı yayınlar, iç ve dış politikaya yönelik analizleri ve saha bağlantılarıyla izleyicilerin tanıdığı bir ekran yüzü haline geldi.

2024 yılı itibarıyla Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

SON DÖNEM GELİŞMELERİ

Aralık 2024'te Habertürk TV'nin Ciner Grubu'ndan Can Holding'e geçmesinin ardından genel yayın yönetmenliği görevini sürdürdü. Eylül 2025'te Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gruba kayyum atanmasına rağmen Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV'deki görevine devam etti.