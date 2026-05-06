Gazeteci Hakan Tosun kimdir? Hakan Tosun neden öldü?

Gazeteci, belgeselci ve yaşam savunucusu olarak tanınan Hakan Tosun, özellikle çevre hakkı, kent mücadelesi ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla bilinen bir isimdi.

GAZETECİ HAKAN TOSUN KİMDİR?

Esenyurt’ta yaşanan saldırı olayıyla birlikte gündeme gelen Hakan Tosun, kamuoyunun yakından takip ettiği bir yargı sürecinin merkezinde yer almaktadır. Dosyanın niteliği, olayın toplumsal etkisi ve iddianamede yer alan suçlamalar nedeniyle dava geniş bir kesim tarafından izlenmektedir.

HAKAN TOSUN NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim gecesi Esenyurt’ta evine gittiği sırada sokakta saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre Tosun, birden fazla kişinin fiziksel saldırısına maruz kaldı ve ağır şekilde darp edildi.

Olay sonrası uzun süre kendisinden haber alınamadı. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Hakan Tosun, 13 Ekim gecesi hayatını kaybetti.

İddianamede yer alan bilgilere göre ölüm nedeni, künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte gelişen beyin kanaması olarak değerlendirildi. Dosyada, saldırıya ilişkin kamera kayıtları ve adli tespitlerin olayın oluş şekliyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede iki şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Metinde, şüphelilerin eylemleri ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu değerlendirmesi yer aldı.

HAKAN TOSUN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklandığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin süreç de tartışma konusu olmuş, bazı görüntülerin eksik olduğu ve kayıt cihazının olayla bağlantılı kişilerce alındığı iddiaları gündeme gelmiştir.

Hakan Tosun’un hastaneye kaldırılma süreci, kimlik tespiti ve ailesine bilgi verilme zamanlaması da soruşturma sürecinde tartışılan başlıklar arasında yer almıştır.

DAVAYA İLİŞKİN AVUKAT AÇIKLAMASI

Hakan Tosun’un ailesinin avukatları, davanın ilk duruşması öncesinde yazılı bir açıklama yapmıştır. Açıklama, duruşma salonunun fiziki yetersizlikleri ve aleniyet ilkesi üzerinden değerlendirmeler içermektedir.

"Gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecektir. Hakan Tosun’un yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda çevre hakkını ve yaşam alanlarını savunan bir mücadelenin parçası olduğu gözetildiğinde; söz konusu yargılamanın sıradan bir ceza yargılaması olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu dava, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre hakkı kesişiminde yer alan ve kamuoyunun yakından takip ettiği, toplumsal yönü ağır basan bir yargılama niteliği taşımaktadır.

Dosya kapsamındaki bulgular, olayın niteliği ve hukuki vasfına ilişkin tartışmalar, davaya yönelik toplumsal ilgiyi ve hassasiyeti artırmış; bu doğrultuda çok sayıda avukatın, milletvekilinin, baro temsilcisinin, gazetecinin, sivil toplum örgütü temsilcisinin ve Hakan’ın arkadaşlarının duruşmayı yerinde takip edeceği anlaşılmıştır. Bu yoğun katılım beklentisi karşısında mevcut otuz kişilik duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağı tartışmasızdır. Hakan Tosun’un avukatları olarak, 31.03.2026 tarihli fiziki yeterliliğe sahip bir duruşma salonu tahsis edilmesine yönelik talebimiz bugüne dek karşılanmamıştır.

Duruşmaların aleniyeti, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasa’nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile güvence altına alınan bu ilkenin yalnızca teorik olarak değil, fiilen de sağlanması gerekmektedir. Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi; taraf vekillerinin duruşmaya etkin katılımını engelleyerek savunma hakkını da zedeleyecektir. Bununla birlikte, sınırlı ve yetersiz bir fiziksel ortamda yürütülecek yargılamanın düzen ve güvenlik açısından da ciddi riskler barındıracağı açıktır.

Bu nedenlerle, yargılamanın sağlıklı, düzenli ve hukuka uygun şekilde yürütülebilmesi; aleniyet ilkesinin ve adil yargılanma hakkının somut olarak güvence altına alınabilmesi amacıyla, duruşmanın yeterli kapasiteye sahip ve uygun fiziki koşulları haiz bir salonda gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu hususunu davanın selameti için kamuoyu önünde yetkili mercilere yeniden hatırlatırız."