Gassal nerede çekildi? Tabii dizisi Gassal 1. 2. 3. sezon nerede çekiliyor, hangi köyde?

Gassal nerede çekildi? Tabii dizisi Gassal 1. 2. 3. sezon nerede çekiliyor, hangi köyde?
Gassal nerede çekiliyor? TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı “Gassal” dizisi, son dönemde dijital yapımlar arasında dikkat çeken projelerden biri oldu. Gassal hangi köyde çekildi? Karanlık atmosferi ve sıra dışı meslek hikayesiyle izleyicinin ilgisini çeken dizi, hem mekân tercihleri hem de anlatımıyla konuşulmaya devam ediyor. Gassal dizisi Gasilhane nerede? İşte yanıtı...

Tabii platformunda yayınlanan “Gassal”, yeni sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Üçüncü sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin toplam bölüm sayısı da 30’a ulaştı.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Gassal” dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Beykoz, Çekmeköy, Ömerli ve Maltepe gibi bölgeler, dizinin ana çekim alanları arasında yer alırken, bu semtlerin daha eski ve otantik dokusu hikayenin atmosferine katkı sağlıyor. Dar sokaklar, eski yapılar ve sakin mahalleler, dizinin görsel yapısında belirleyici unsurlar olarak kullanılıyor.

Dizide yer alan gasilhane sahneleri ise özellikle Beykoz Kılıçlı film platolarında çekiliyor. Bu platolar, sahnelerin kontrollü ve detaylı şekilde hazırlanmasına imkân tanırken, hikâyenin merkezinde yer alan mekânların gerçekçi bir şekilde yansıtılmasına imkan sağlıyor. İstanbul dışındaki sahneler için ise Kocaeli’nin Gebze ilçesi de çekim noktaları arasında bulunuyor.

GASSAL DİZİ HANGİ İLDE VE KÖYDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri Türkiye’de, ağırlıklı olarak İstanbul ve Kocaeli illerinde gerçekleştirildi. İstanbul’da özellikle Beykoz başta olmak üzere Çekmeköy, Ömerli ve Maltepe gibi bölgeler tercih edilirken, bu alanların doğal ve geleneksel yapısı sahnelere yansıtıldı. Bu bölgeler, dizinin genel atmosferine uygun mekânlar olarak seçildi.

Bunun yanı sıra Kocaeli’nin Gebze ilçesi de çekim yapılan yerler arasında yer aldı. Hikâyenin farklı sahnelerinde kullanılan bu bölgeler, dizinin mekansal çeşitliliğini artırırken, Anadolu’nun daha sakin ve geleneksel dokusunu yansıtan alanlarda da çekimler gerçekleştirildi. 

GASSAL KONUSU NEDİR?

“Gassal” dizisi, hayatını cenaze yıkayarak kazanan bir kişinin iç dünyasını konu alıyor. Toplumdan uzak bir yaşam süren ana karakter, her gün ölümle karşı karşıya kalmanın getirdiği psikolojik yükle baş etmeye çalışırken, geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Mesleği gereği karşılaştığı hikâyeler, yalnızca ölen kişilere değil, geride kalanların yaşadığı dramlara da odaklanıyor.

Zaman içinde bu meslek, karakter için sadece bir geçim yolu olmaktan çıkıyor ve daha derin bir sorgulamaya dönüşüyor. 

Onur BAYRAM
Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu

Kayıp olarak aranıyordu; metruk binada korkunç bir şekilde bulundu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam

Müzakerelere ev sahipliği yapacak ülkenin liderinden mesaj var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede'den beklenmedik hamle
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam

Müzakerelere ev sahipliği yapacak ülkenin liderinden mesaj var
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu

Felaketleri üst üste yaşadı