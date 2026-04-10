Gassal nerede çekildi? Tabii dizisi Gassal 1. 2. 3. sezon nerede çekiliyor, hangi köyde?

Tabii platformunda yayınlanan “Gassal”, yeni sezonuyla yeniden izleyiciyle buluştu. Üçüncü sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin toplam bölüm sayısı da 30’a ulaştı.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Gassal” dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Beykoz, Çekmeköy, Ömerli ve Maltepe gibi bölgeler, dizinin ana çekim alanları arasında yer alırken, bu semtlerin daha eski ve otantik dokusu hikayenin atmosferine katkı sağlıyor. Dar sokaklar, eski yapılar ve sakin mahalleler, dizinin görsel yapısında belirleyici unsurlar olarak kullanılıyor.

Dizide yer alan gasilhane sahneleri ise özellikle Beykoz Kılıçlı film platolarında çekiliyor. Bu platolar, sahnelerin kontrollü ve detaylı şekilde hazırlanmasına imkân tanırken, hikâyenin merkezinde yer alan mekânların gerçekçi bir şekilde yansıtılmasına imkan sağlıyor. İstanbul dışındaki sahneler için ise Kocaeli’nin Gebze ilçesi de çekim noktaları arasında bulunuyor.

GASSAL DİZİ HANGİ İLDE VE KÖYDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri Türkiye’de, ağırlıklı olarak İstanbul ve Kocaeli illerinde gerçekleştirildi. İstanbul’da özellikle Beykoz başta olmak üzere Çekmeköy, Ömerli ve Maltepe gibi bölgeler tercih edilirken, bu alanların doğal ve geleneksel yapısı sahnelere yansıtıldı. Bu bölgeler, dizinin genel atmosferine uygun mekânlar olarak seçildi.

Bunun yanı sıra Kocaeli’nin Gebze ilçesi de çekim yapılan yerler arasında yer aldı. Hikâyenin farklı sahnelerinde kullanılan bu bölgeler, dizinin mekansal çeşitliliğini artırırken, Anadolu’nun daha sakin ve geleneksel dokusunu yansıtan alanlarda da çekimler gerçekleştirildi.

GASSAL KONUSU NEDİR?

“Gassal” dizisi, hayatını cenaze yıkayarak kazanan bir kişinin iç dünyasını konu alıyor. Toplumdan uzak bir yaşam süren ana karakter, her gün ölümle karşı karşıya kalmanın getirdiği psikolojik yükle baş etmeye çalışırken, geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Mesleği gereği karşılaştığı hikâyeler, yalnızca ölen kişilere değil, geride kalanların yaşadığı dramlara da odaklanıyor.

Zaman içinde bu meslek, karakter için sadece bir geçim yolu olmaktan çıkıyor ve daha derin bir sorgulamaya dönüşüyor.