Haberler

Gassal 3. sezon şarkıcı/sanatçı kim? Gassal şarkıları isimleri ne, 3. sezon hangi şarkıları söyledi?

Gassal 3. sezon şarkıcı/sanatçı kim? Gassal şarkıları isimleri ne, 3. sezon hangi şarkıları söyledi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gassal şarkıcı kim? TRT’nin tabii platformunda yayınlanan ve üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gassal dizisi, yeni sezonuyla birlikte toplam 30 bölüme ulaştı. Gassal sanatçı kim, 3. sezon hangi şarkıları söyledi? Her sezon farklı bir müzik tarzını ve sesi izleyiciyle buluşturan yapım, üçüncü sezonunda da dikkat çeken bir isimle gündeme geldi. Gassal 3. sezon 2. 3. 4. bölüm çalan şarkı nedir? İşte Gassal 3. sezon çalan şarkılar....

Gassal dizisi üçüncü sezonuyla 10 Nisan’da izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda müzik tercihleri ve sahnelerde yer alan eserler merak konusu oldu.

GASSAL 3. SEZON SANATÇI/ŞARKICI KİM?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunda müzikal anlamda farklı bir isim yer aldı. İlk sezonda arabesk tarzıyla Şahin Kendirci, ikinci sezonda ise pop müziğiyle Bayhan Gürhan izleyici karşısına çıkmıştı. Üçüncü sezonda ise Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Kubat, dizinin müziklerinde yer aldı ve türkü yorumlarıyla sezonun müzikal yapısını belirledi.

Dizinin her sezonunda değişen müzik anlayışı, üçüncü sezonda türkü ağırlıklı bir repertuvarla devam etti. Kubat’ın yorumladığı eserler, sahnelerin akışıyla birlikte ilerleyen bölümlerde yer buldu. Bu sezonla birlikte dizinin toplam bölüm sayısı 30’a ulaşırken, müzik tercihleri de önceki sezonlardan ayrılan bir yapı sundu.

GASSAL 3. SEZON ÇALAN ŞARKILAR İSİMLERİ NE?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunda kullanılan eserler Türk halk müziği repertuvarından seçildi. Kubat tarafından seslendirilen parçalar arasında “Değme Felek”, “Yüce Dağ Başında” ve “Babuba” yer aldı. Bu eserler, sezon boyunca farklı sahnelerde izleyiciyle buluştu.

Gassal 3. sezonda çalan şarkıların isimleri şöyledir:

  • Değme Felek 
  • Yüce Dağ Başında 
  • Babuba 
  • Ayletme Beni 
  • Kiraz Dalı 
  • Yekte 
  • Mevlem Birçok Dert Vermiş 
  • Gönlüm Ataşlara Yandı 
  • Evlenmirem

GASSAL KONUK SANATÇI KUBAT KİMDİR, NERELİ?

Ramazan Kubat, 4 Ekim 1974 tarihinde Belçika’nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Ailesi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden Belçika’ya göç eden bir aileydi. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, babasının hediye ettiği cura ile ilk adımlarını attı ve gençlik yıllarında kiliselerde ilahiler seslendirdi.

Klasik gitar ve solfej eğitimi alan Kubat, 1995 yılında Türkiye’ye geldi ve müzik çalışmalarını burada sürdürdü. 1996 yılında yayımlanan “Kubat” albümüyle profesyonel kariyerine başladı. Sanatçı, kariyeri boyunca birçok albüm yayımladı ve Türk halk müziğini farklı müzik türleriyle bir araya getirdi.

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

Müzakerelere saatler kala ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor

Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

G.Saray'ın yeni patronu o! Sezon sonuna kadar formayı kaptı
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam

Müzakerelere ev sahipliği yapacak ülkenin liderinden mesaj var
Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu