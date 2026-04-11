Gassal 3. sezon şarkıcı/sanatçı kim? Gassal şarkıları isimleri ne, 3. sezon hangi şarkıları söyledi?

Gassal dizisi üçüncü sezonuyla 10 Nisan’da izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda müzik tercihleri ve sahnelerde yer alan eserler merak konusu oldu.

GASSAL 3. SEZON SANATÇI/ŞARKICI KİM?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunda müzikal anlamda farklı bir isim yer aldı. İlk sezonda arabesk tarzıyla Şahin Kendirci, ikinci sezonda ise pop müziğiyle Bayhan Gürhan izleyici karşısına çıkmıştı. Üçüncü sezonda ise Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Kubat, dizinin müziklerinde yer aldı ve türkü yorumlarıyla sezonun müzikal yapısını belirledi.

Dizinin her sezonunda değişen müzik anlayışı, üçüncü sezonda türkü ağırlıklı bir repertuvarla devam etti. Kubat’ın yorumladığı eserler, sahnelerin akışıyla birlikte ilerleyen bölümlerde yer buldu. Bu sezonla birlikte dizinin toplam bölüm sayısı 30’a ulaşırken, müzik tercihleri de önceki sezonlardan ayrılan bir yapı sundu.

GASSAL 3. SEZON ÇALAN ŞARKILAR İSİMLERİ NE?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunda kullanılan eserler Türk halk müziği repertuvarından seçildi. Kubat tarafından seslendirilen parçalar arasında “Değme Felek”, “Yüce Dağ Başında” ve “Babuba” yer aldı. Bu eserler, sezon boyunca farklı sahnelerde izleyiciyle buluştu.

Gassal 3. sezonda çalan şarkıların isimleri şöyledir:

Değme Felek

Yüce Dağ Başında

Babuba

Ayletme Beni

Kiraz Dalı

Yekte

Mevlem Birçok Dert Vermiş

Gönlüm Ataşlara Yandı

Evlenmirem

GASSAL KONUK SANATÇI KUBAT KİMDİR, NERELİ?

Ramazan Kubat, 4 Ekim 1974 tarihinde Belçika’nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Ailesi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden Belçika’ya göç eden bir aileydi. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, babasının hediye ettiği cura ile ilk adımlarını attı ve gençlik yıllarında kiliselerde ilahiler seslendirdi.

Klasik gitar ve solfej eğitimi alan Kubat, 1995 yılında Türkiye’ye geldi ve müzik çalışmalarını burada sürdürdü. 1996 yılında yayımlanan “Kubat” albümüyle profesyonel kariyerine başladı. Sanatçı, kariyeri boyunca birçok albüm yayımladı ve Türk halk müziğini farklı müzik türleriyle bir araya getirdi.